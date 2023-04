Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zwei Maschinenpistolen, ein Sturmgewehr und Revolver statt Pizza Marinara und Spaghetti Carbonara: Scharfe Waffen wechselten in einer Pizzeria den Besitzer. Was man eher in Sizilien ansiedeln würde, soll in einem biederen Ristorante in der Westpfalz passiert sein. Mit mafiösen Zutaten.

In der Pizzeria schmeckt’s, der Padrone ist beliebt, die Gäste rufen ihn beim Spitznamen. Seit einer halben Ewigkeit bewirtet er seine Kundschaft. Und nun das: Die Soko „Siciliano“