Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Bund will die Städte und Gemeinden per Gesetz verpflichten, bis spätestens Ende 2028 Pläne für die klimaneutrale Wärmeversorgung vorzulegen. Viele Kommunen in der Pfalz stehen hierbei erst ganz am Anfang – was jetzt auf sie zukommt.

Bisher wird in Deutschland hauptsächlich mit fossilen Energieträgern wie Heizöl und Erdgas geheizt. Das muss sich bis spätestens 2045 ändern. Ein Gesetzentwurf der