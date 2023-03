Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Über Johann Georg Faust, den „echten Faust“, gibt es nur wenige Belege. Einige der Wichtigsten stammen aus der Region.

Am Ende stinkt es dann nach Pech und Schwefel. Um 1541, in Staufen im Breisgau stirbt Johann Georg Faust, und nicht wenige meinen, „der bös gaist, den er in seinen lebzeiten nur sein schwager