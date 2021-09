In vier pfälzischen Kommunen können die Wahlberechtigten am Sonntag nicht nur über die künftige Zusammensetzung des Bundestages mitbestimmen, sondern auch an Bürgerentscheiden mitwirken.

In Bad Dürkheim beantworten die Bürger die Frage, ob sie einverstanden sind, dass die Stadt das Gelände der Alten Stadtgärtnerei an Projektentwickler verkauft. Die haben dort ein Hotel geplant. Dagegen wendet sich eine Initiative. Befürchtet wird unter anderem, dass das Gebäude den Kälteabfluss behindern könnte und es dadurch zu einer erhöhten Frostgefahr für Reben kommen könnte.

Soll ein Neubaugebiet auf Ackergelände ausgewiesen werden?

In Bobenheim-Roxheim (Rhein-Pfalz-Kreis) stimmen die Wahlberechtigten darüber ab, ob im Südwesten der Gemeinde ein Neubaugebiet ausgewiesen werden soll. Die bisherige Planung geht von etwa 17 Hektar aus, auf denen mindestens 450 Wohneinheiten entstehen sollen und etwas Gewerbe angesiedelt werden könnte. Gegner des Projekts kritisieren, dass damit viel guter Ackerboden verloren ginge und der Ort zu schnell zu stark wachsen würde.

In Breitenbach (Kreis Kusel) geht es um die Frage, wer künftig den 222 Hektar großen Gemeindewald bewirtschaftet: die Forstverwaltung des Landes oder eine Privatfirma aus der Eifel.

In Otterstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) sollen die Bürger zur Frage Stellung nehmen, ob im Süden der Gemeinde ein Gewerbegebiet ausgewiesen werden soll. Kritiker des Projektes warnen vor dem Verlust wertvoller Ackerflächen durch Flächenversiegelung.