In Pirmasens sorgt ein Video für Furore, auf dem zu sehen ist, wie Polizisten einen schreienden Mann mit einem so genannten Taser zu bändigen versuchen. Zeugen des Vorfalls vom Sonntag waren schockiert. Dem schon am Boden liegenden Mann wurden mehrfach weitere Stromstöße gegeben.

Der Mann hatte am Sonntagmorgen gegen 1 Uhr Anwohner durch lautes Schreien belästigt. Die Polizei wurde gerufen. Der Betrunkene wollte nicht weichen und griff stattdessen nach einer metallenen Kohlendioxidflasche in seinem Rucksack, wodurch sich die Beamten bedroht fühlten und den Taser abfeuerten. Durch den Stromstoß wurde der Betrunkene zu Boden gestreckt und ab hier ist auf dem Video zu sehen, dass der vor Schmerzen schreiende Mann sich weiter windet, wieder nach der Flasche greift und dann mindestens drei Mal weitere Elektroschocks, auch längere, erhielt.

Die Polizei bestätigte die weiteren Stromstöße. Dies sei nötig gewesen, da „die Gefahrenlage nicht vollends bereinigt werden konnte.“

Der Mann wurde mit dem Rettungswagen in das Pirmasenser Krankenhaus gebracht, wo er in der Psychiatrischen Abteilung aufgenommen wurde, wie Polizei mitteilte.