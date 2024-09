Über Geld spricht man nicht? Wir schon: In der neuen Video-Serie 9to5 stellen wir Berufe in der Pfalz vor und zeigen, was sich wirklich hinter den Berufsbezeichnungen verbirgt.

Flexible Arbeitszeiten, flache Hierarchien, übertarifliche Bezahlung: Typische Floskeln aus Stellenausschreibungen – aber was verbirgt sich wirklich dahinter? Was heißt es, als Selbstständige auch mal 60 Wochenstunden zu arbeiten und wie hart ist der Schichtdienst? Passen die Aufgaben zu dem, was ich mir vorgestellt habe oder mache ich auf einmal ganz andere Dinge? Und natürlich: Wie gut wird am Ende bezahlt?

Die ersten fünf Folgen jetzt auf YouTube schauen

In unserer neuen Video-Serie 9to5 machen wir den Job-Check und stellen all die Fragen, die bei der Berufswahl wirklich interessieren. In neun Folgen begleiten wir unsere Protagonisten und Protagonistinnen in ihrem Arbeitsalltag: Sind dabei, wenn Hebamme Stella Bunjes eine Schwangere untersucht, zucken zusammen, wenn Forstwirt Damir Köhler seine Kettensäge anwirft und der erste Baum zu Boden kracht und setzen die Schutzbrillen auf, wenn es mit Chemikant Luca Boukari ins Labor geht.

An dieser Stelle finden Sie einen Post von Instagram. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Im Interview finden wir heraus, wie die Ausbildung für den jeweiligen Job abläuft und wie es mit der Karriere noch weitergehen kann. Und wir wollen von unseren Drehpartnern und -partnerinnen wissen, welche Vor- und Nachteile der Beruf in ihren Augen hat und ob sie sich heute noch mal dafür entscheiden würden. Warum sie lieben was sie tun – und den Job aber vielleicht trotzdem nicht jedem empfehlen würden.

Die Serie veröffentlichen wir auf dem Youtube-Kanal der RHEINPFALZ unter „@RHEINPFALZOnline“. Die ersten fünf Folgen sind jetzt online. Der zweite Teil der Serie folgt am 9. Oktober.