Mit den Kindern vor dem gewalttätigen Partner zu fliehen, ist kein leichter Schritt. In der Weihnachtszeit fällt er doppelt schwer. Warum im Frauenhaus nicht nur an Heiligabend Freud und Leid so dicht beieinander liegen.

Nicht viele Menschen dürfen das Neustadter Frauenhaus betreten. Es ist ein geschützter Raum. Die Frauen, die hier leben, sollen sich sicher fühlen – möglichst weit weg von dem Mann,