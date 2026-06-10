Wer ein Auto kauft und später einen Mangel entdeckt, kann den Kauf nicht ohne Weiteres rückgängig machen. Der Verkäufer muss vorher die Möglichkeit bekommen, sich das Auto selbst anzusehen. Das wurde gerichtlich in einem Fall aus dem Kreis Bad Dürkheim entschieden.

Ein Mann hatte laut Landgericht Landau im Februar 2024 in einer Gemeinde im Kreis Bad Dürkheim bei einem Kfz-Händler einen gebrauchten Jaguar XJ8 für 7500 Euro gekauft. Später wollte er das Auto zurückgeben und sein Geld zurückerhalten. Er berief sich darauf, dass das Fahrzeug Kühlwasser verliere. Damit hatte er keinen Erfolg, wie das Gericht am Mittwoch informierte.

Nach Auffassung der Kammer durfte der Verkäufer das Auto zunächst selbst überprüfen. Er hatte den Käufer aufgefordert, den Jaguar in seine Werkstatt zu bringen. Der Käufer verlangte aber zuvor eine schriftliche Zusage, dass der Mangel beseitigt werde. Das musste der Verkäufer nach Auffassung des Gerichts nicht zusagen, bevor er das Auto untersuchen konnte. Das Urteil ist rechtskräftig. Das Pfälzische Oberlandesgericht Zweibrücken hat die Berufung des Käufers gegen das Urteil (Az. 3 O 10/25) zurückgewiesen.