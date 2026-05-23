Wer die Ferien zuhause verbringt, kann mit Ausflügen in die Nachbarregionen und -länder tolle und teils günstige Abenteuer erleben. Inklusive Tipps für gutes Essen.

Wer an den Feiertagen oder in den Sommerferien daheim bleibt, kann es sich nicht nur in der Pfalz schön machen. Schnell ist man bei den französischen oder luxemburgischen Nachbarn oder auch im nicht zu unterschätzenden Saarland. Es warten viele Angebote, auch für Familien. Besonders ein Ziel punktet mit der Möglichkeit, günstig zu reisen.

Kostenlos durch Luxemburg

Ob Menschen beobachten in einem belebten Straßencafé, über den Markt flanieren oder die Architektur bewundern: All das geht, wenn man einen Tagesausflug nach Luxemburg unternimmt. Und ärgern, weil man keinen Parkplatz findet, muss man sich dort auf keinen Fall. Denn seit 2020 ist der öffentliche Verkehr für alle kostenlos. Und gutes Essen gibt es auch und zwar traditionell luxemburgisch.

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Nicht zu unterschätzen: Ausflüge ins Saarland

Auch wenn sich einige Pfälzer fragen, ob sich die Reise ins Saarland lohnt – unser Nachbarbundesland hat doch einiges zu bieten. Und wer die Reise wagt, wird nicht enttäuscht. Das Saarschleifenland kann mit der Pfalz locker mithalten. Mit wunderschöner Natur, Abenteuerpark, Baumwipfelpfad oder Fährfahrt gibt es viele Möglichkeiten.

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Offene Landschaften, zahlreiche Wasserläufe und grüne Wiesen – die Mastau bei Homburg ist ein Paradies für viele Tiere, sogar der Otter ist nach langer Abwesenheit dorthin zurückgekehrt. Das Biotop bietet für Spaziergänger viele Möglichkeiten, auf Aussichtsplattformen lassen sich mit einem Fernglas einige Tiere entdecken. Von dort starten aber auch zahlreiche Wanderungen oder Radtouren.

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Neunkirchen mit Kindern erkunden

Auch wenn Neunkirchen keine Metropole ist, ist die Stadt dennoch alles andere als langweilig. Zum einen kann man dort den größten Zoo zwischen Saar, Mosel und Rhein besuchen, der vor allem Tiere aus Asien beherbergt. Vor der Stadt findet sich zudem das Urweltmuseum mit lebensgroßen Dino-Nachbildungen und Animations-Show. Und auch für Wanderfreunde wird etwas geboten.

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Abstecher nach Frankreich: Ausflug nach Lothringen

Ruhe und Gelassenheit soll man im Bitscher Land in Frankreich finden. Nicht weit von der Pfalz entfernt, finden sich Wege und Pfade, die auch bei gutem Wetter nicht überlaufen sind. Das Dorf Volmunster hat nur 770 Einwohner, liegt südlich von Zweibrücken und Blieskastel und bietet Ausflüglern ein Wanderparadies mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Zu sehen gibt es ursprüngliche Natur, die Eschweiler Mühle oder alte Bunker. Auch das Tanken im Nachbarland könnte sich derzeit lohnen.

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Wandertipps im Pfälzerwald

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