Hitze, heftiger Wind und Regen, mehrere Zentimeter große Hagelkörner und vielleicht auch noch ein Tornado: Das Wetter hat es am Freitag in sich. Auch in der Pfalz kann es ungemütlich werden.

[Aktualisiert] Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Rheinland-Pfalz und das Saarland heftige Gewitter angekündigt. Dabei könne es zu Starkregen und Sturmböen kommen. Auch enorm große Hagelkörner könnten fallen, selbst einen Tornado schließt der DWD nicht aus. Die Pfalz werde ebenfalls nicht von Unwettern verschont bleiben, sagt Wetterexperte Christian Müller von Klima-Palatina.

Betroffen von den Schauern und Gewittern am Freitag sei vor allem der Norden. Das Unwetterpotenzial sei dabei deutlich größer als am Vortag, warnte der DWD und kündigte enorme Regenfälle, heftigen Wind und Hagelkörner mit einer Größe bis zu fünf Zentimeter an. Auch sind laut Mitteilung „die nötigen Zutaten für einen Tornado“ vorhanden. Es lasse sich aber nicht voraussagen, wann und wo so ein Phänomen auftreten könne.

Der Freitag in der Pfalz

Nach Angaben von Christian Müller nimmt im Laufe des Freitagnachmittags die Quellbewölkung von Westen her rasch zu und es wird dabei unangenehm schwül-heiß mit Höchstwerten zwischen 28 und 30 Grad am Rhein. In der Folge steige auch in der Pfalz bereits zum Nachmittag sowie vor allem aber dann zum Abend hin das Schauer- und Gewitterrisiko deutlich an.

In den Abendstunden müsse mit lokalen sehr kräftigen, teils auch örtlich wieder unwetterartig verstärkten Gewittern durch Platzregen, Hagel und Sturmböen gerechnet werden. Diese seien jedoch regional begrenzt.

Der Schwerpunkt der Unwetter werde voraussichtlich mehr den Norden von Rheinland-Pfalz treffen. Dort müsse mit heftigem Starkregen, größerem Hagel und schweren Sturmböen, lokal sogar mit orkanartigen Sturmböen bis 115 km/h, gerechnet werden.

Erst in der Nacht auf Samstag beruhigt sich das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland laut DWD. Am Samstag werde es mit 20 bis 25 Grad deutlich kühler, der Wind wehe nur noch mäßig. Der Himmel zeige sich am Vormittag wechselnd bewölkt, am Nachmittag soll es freundlicher werden.