Mit Operationen an der Grenze des technisch Machbaren kennt man sich bei den Technik-Museen Sinsheim Speyer aus. Nicht nur weil mit der Ausstellung „Apollo and Beyond“ in Speyer die größte Schau zur astronautischen Raumfahrt in ganz Europa beheimatet ist. Sondern auch, weil das Team um Museumspräsident Hermann Layher schon so manchen spektakulären Transport eines Großexponats durchgezogen hat. Und nun also das U-Boot U17.

Teil eins der letzten Reise des fast 50 Meter langen, gut viereinhalb Meter breiten und haushohen Unterseebootes zu Wasser und zu Lande verfolgten Tausende Schaulustige im Mai vergangenen