Selbst wenn Kommunen und Land ihre Straßen nicht in Schuss halten, haben gestürzte Rad- und Motorradfahrer kein Anrecht auf Schadensersatz, urteilen Pfälzer Gerichte.

Augen auf im Straßenverkehr – das ist die Essenz von zwei Urteilen, die die Landgerichte Frankenthal und Landau zuletzt gefällt haben. Im Landauer Fall war ein E-Bike-Fahrer im Dezember 2022 auf einer Kreisstraße in Lingenfeld (Kreis Germersheim) gestürzt – und zwar, nachdem er in ein „deutlich ausgeprägtes Schlagloch“ gefahren war, wie das Landgericht berichtet. Der Mann habe sich Kopfverletzungen zugezogen. Er wollte Schmerzensgeld und Ersatz für Brille, Uhr und Pullover. Doch seine Klage beim Landgericht Landau blieb ohne Erfolg. Und das, obwohl das Land (in Form der Straßenbaubehörde Landesbetrieb Mobilität) seiner Verkehrssicherungspflicht nicht ausreichend nachgekommen ist, wie die Juristen berichten: „Zu den Pflichten des Landes gehört es, Straßen regelmäßig zu kontrollieren und bekannte Gefahrenstellen nicht nur vorübergehend, sondern wirksam zu beseitigen oder zumindest zuverlässig abzusichern.“ Das Schlagloch sei mehr als vier Zentimeter tief und recht groß gewesen.

Gerade auf einer innerörtlichen Hauptstraße ohne eigenen Radweg stelle ein solcher Zustand eine „erhebliche Gefahr für Radfahrer“ dar, heißt es in der Zusammenfassung des Urteils. Und trotzdem: Der Mann hätte aufpassen müssen. Das Schlagloch sei erkennbar gewesen und hätte umfahren werden können, sagt das Gericht. Auch bei mangelhaften Straßen bleibe die Eigenverantwortung der Verkehrsteilnehmer von entscheidender Bedeutung, heißt es im Urteil, das rechtskräftig ist.

Ähnlich war es im Speyerer Fall: Dort war ein Motorradfahrer auf einer städtischen Straße gestürzt, weil er mit seinem Fahrzeug in einem 20 Zentimeter langen Schlagloch hängengeblieben war. Er wollte von der Stadt Schadensersatz. Hier hieß es vom Landgericht Frankenthal: Motorradfahrer müssten sich den gegebenen Straßenverhältnissen anpassen.