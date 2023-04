Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Erste Pfälzer Trauben für Neuen Wein könnten schon bald in der Kelter landen: Beeren früher Rebsorten sind in ihrem Reifeprozess bereits weit vorangeschritten. Die Weinbaufachleute des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz in Neustadt gehen momentan davon aus, dass die Hauptlese früher beginnen wird als im Vorjahr.

Ganz so weit wie im sehr frühen Jahr 2018 zu dieser Zeit sind die Trauben in ihrem Entwicklungsstand aber noch nicht. Dieser entspreche dem Durchschnitt in den Jahren seit 2000, „in