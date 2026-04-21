Die Explosion, bei der in Völklingen ein Mann starb, könnte im Zusammenhang mit einem Feuer stehen, das in der Unterführung entzündet worden sein soll.

Laut Völklingens Oberbürgermeister Stephan Tautz hatte eine Gruppe von Männern in dem Fußgängertunnel, der von der Saar zur Innenstadt führt, ein offenes Feuer entzündet und „Alkohol und Sonstiges konsumiert“. Entsprechend zitierte der Saarländische Rundfunk (SR) den Oberbürgermeister. Tautz zufolge wurde die Männergruppe schon bei früheren Gelegenheiten in dieser Unterführung beobachtet. Tautz’ Hinweis auf Drogenkonsum erinnert entfernt an eine Explosion in Contwig, die 2019 passierte, als Drogenkonsumenten aus Butangas und Marihuana ein so genanntes Butano-Honey-Oil herstellen wollten, eine Art Cannabis-Öl.

Anwohnern in Völklingen zufolge, auf die sich der SR beruft, hielten sich an Wochenenden öfter Gruppen in dem Tunnel auf, weshalb die Unterführung gemieden werde. Tautz reagierte bisher nicht auf eine Anfrage der RHEINPFALZ.

Blumen und Kerzen stehen an der Unterführung in Völklingen. Foto: Thorsten Kremers/dpa

Ein Toter, vier Schwerverletzte

Am Samstag gegen 00.15 Uhr waren bei der Polizei mehrere Notrufe wegen eines lauten Knalls eingegangen. Eine Person solle laut um Hilfe geschrien haben, sagte ein Sprecher. In der Fußgängerunterführung fanden die Beamten die fünf Männer. Für einen von ihnen, einen 32-Jährigen, kam jede Hilfe zu spät, er starb noch am Tatort. Vier weitere Männer wurden nach Angaben der Polizei schwer verletzt, zwei von ihnen schweben in Lebensgefahr. Die Polizei geht davon aus, dass die Explosion „durch menschliches Handeln“ herbeigeführt wurde. Auf Nachfrage betonte ein Sprecher der Landespolizeidirektion, dass nichts ausgeschlossen sei, es könne sich also um ein Verbrechen, ein Vergehen oder um einen Unfall handeln. Die Staatsanwaltschaft teilte auf Anfrage der RHEINPFAZ mit, darüber hinausgehende Auskünfte könnten „im derzeitigen frühen Stadium der Ermittlungen nicht erteilt werden“.

Bei der getöteten Person handelt es sich um einen 32-jährigen Mann aus dem Regionalverband Saarbrücken, zu dem Völklingen gehört. Bei den beiden lebensgefährlich verletzten Männern handelt es sich um einen 31-Jährigen aus dem Landkreis Saarlouis und einen 33-Jährigen aus dem Regionalverband Saarbrücken. Außerdem wurden ein 41 Jahre alter Mann aus dem Regionalverband Saarbrücken sowie ein 33 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Saarlouis schwer verletzt.

Parallelen zur Explosion von Contwig

Aus taktischen Gründen und um die laufenden Ermittlungen nicht zu gefährden, macht die Polizei vorläufig keine Angaben zu möglichen Tätern, Motiv und Ablauf der Tat. Laut Polizei sind die Opfer der Explosion identifiziert und die Angehörigen informiert.

Selbst der Bürgersteig auf der anderen Straßenseite war in Contwig 2019 mit Glassplittern übersät. Die Straße selbst war zum Zeitpunkt der Aufnahme schon saubergekehrt. Foto: Moschel

In der Zusammenschau mit der Aussage des Oberbürgermeisters wäre als Ursache auch ein Experiment zur Herstellung eines Gas-Hasch-Gemischs denkbar. In einem Haus mit Bürgerladen in der Hauptstraße lösten zwei Männer, damals 24 und 28 Jahre alt, eine schwere Detonation aus, als sie versuchten, mithilfe von Butangas Haschöl herzustellen. Die Wucht der Explosion zerstörte Fenster und Türen, Trümmer flogen bis zu 30 Meter weit auf die Straße und ein vorbeifahrendes Auto. Ein Beteiligter wurde schwer verletzt. Die Täter wurden 2020 unter anderem wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und des Besitzes und des Herstellens von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge verurteilt und mussten ins Gefängnis. Der ältere Haupttäter erhielt eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und sieben Monaten, der 24 Jahre alte Mittäter von zwei Jahren und sechs Monaten. Das Gericht wertete das Drogenexperiment also als schwere Straftat und damit als Verbrechen.

Zum Vorfall in Völklingen hat die Polizei zur Übermittlung von Hinweisen, wie Bildern, Videos oder Mitteilungen, ein Hinweisportal geschaltet. Sie hat zur Aufklärung des Geschehens eine Sonderkommission „Soko Glas“ gebildet, die seit der Tat ohne Unterlass ermittelt.

Völklingen ist eine Stadt mit etwa 40.000 Einwohner und liegt westlich von Saarbrücken an der Saar. Es handelt sich um die viertgrößte Stadt des Saarlandes, die mit erheblichen sozialen Problemen kämpft.

Nach einem lauten Knall fand die Polizei unter einer Fußgängerbrücke in Völklingen einen Toten und mehrere Schwerverletzte. Foto: Thorsten Kremers/dpa

Kein unbekannter Tatort

Die Fußgängerunterführung ist ungefähr 250 Meter lang. Sie führt unter der Hauptverkehrsachse „Südtangente“ und der Eisenbahnlinie Saarbrücken-Trier hindurch. Sie verbindet den Bereich um die Aral-Tankstelle von Völklingen für Fußgänger mit der Innenstadt. Die Unterführung wird auch von Radfahrern gern durchfahren, weil sie den Weg zwischen Innenstadt und Saar – von wo ein Radweg bis Saarbrücken führt – erheblich verkürzt, da keine Ampeln oder Kreisel die Fahrt bremsen. Genau in diesem Bereich, aber auf der Straße oben, wurde im August 2025 ein Polizist von einem jungen Deutsch-Türken erschossen. Dieser Mann hatte zunächst genau diese Aral-Tankstelle überfallen, entwendete einem Polizisten die Pistole, als er festgenommen werden sollte, und feuerte dann die tödlichen Schüsse ab. Er sitzt nach einem entsprechenden Urteil inzwischen im forensischen Krankenhaus Merzig.