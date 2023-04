Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wie realistisch ist es, dass Wirbelstürme in der Pfalz vorkommen? Der Pfälzer Meteorologe Wolfgang Lähne erklärt das extreme Wetterphänomen. Und räumt dabei mit einem Irrglauben auf.

Der verheerende Tornado in den USA hat am Wochenende eine Schneise der Verwüstung hinterlassen und tötete mehr als 70 Menschen. In seinen Ausmaßen sei diese Unwetter-Katastrophe ein Jahrhundertereignis, meint der Pfälzer Meteorologe Wolfgang Lähne von Klima Palatina. Der Rheinpfalz beantwortet der Wetterexperte die wichtigsten Fragen zu dem extremen Wetterereignis.

Tornados kennt man ja eher aus amerikanischen TV-Berichten. Wie realistisch sind solche Wetterereignisse hier bei uns in der Pfalz?



