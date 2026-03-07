Im März sollen die Chancen auf Polarlichter im Süden Deutschlands steigen – und damit auch über der Pfalz. Eine Astrophysikerin klärt auf – und sagt, auf was es ankommt.

Wird der März zum Polarlicht-Monat? Zumindest berichtet darüber das Magazin „GEO“ in einem aktuellen Artikel. Gar von der besten Chance des Jahrzehnts ist die Rede. Eine bestimmte Konstellation zwischen Sonne und Erde soll dafür sorgen, dass vermehrt Polarlichter den Nachthimmel einfärben – und diese sollen teilweise bis in den Süden Deutschlands zu sehen sein. Die RHEINPFALZ hat bei der Heidelberger Astronomin Carolin Liefke nachgefragt.

Normalerweise tänzeln Polarlichter nur über den Nord- oder Südhimmel der Erde und sind an den Polarkreisen zu beobachten. Doch wenn besonders starke Sonnenstürme die Erde treffen, erscheinen sie auch über anderen Breitengraden. Zuletzt versetzten sie die Pfalz Anfang des Jahres in Aufregung: Fotografen sendeten zahlreiche Fotos an die Redaktion und berichteten von nächtlichen Touren durch die Kälte, bei denen ihnen sogar die Haare am Kopf festfroren.

Erhöhte Polarlicht-Chancen im März?

Dem „GEO“-Beitrag zufolge überlagern sich zwei kosmische Ereignisse, die so erst wieder in einigen Jahren zustande kommen sollen. Einerseits sei die Sonnenaktivität des aktuellen Zyklus noch sehr stark (die Aktivität der Sonne variiert über einen elfjährigen Zyklus). Anderseits steht das sogenannte Frühlingsäquinoktium bevor, besser bekannt als „Tagundnachtgleiche“. Das ist der Zeitraum, in dem Tag und Nacht etwa gleich lang sind. Statistisch treten laut dem Artikel dann geomagnetische Stürme am häufigsten auf. Diese sind ursächlich für die Polarlichter. Beide Faktoren würden dazu führen, dass sich die Chancen auf Polarlichter im Süden der Bundesrepublik erhöhen.

Polarlichter vom Luitpoldturm in der Südwestpfalz aus fotografiert. Foto: jochen heim

Polarlichter entstehen durch Eruptionen auf der Sonnenoberfläche. Diese Sonnenstürme bringen geladene Teilchen in Richtung Erde. Diese treffen dann auf Stickstoff- oder Sauerstoffatome. Dadurch – etwas vereinfacht – fangen diese zu leuchten an.

Astrophysikerin ordnet ein: Effekt ist bekannt

Carolin Liefke, Heidelberger Astrophysikerin und stellvertretende Leiterin des Hauses der Astronomie, dämpft die Erwartungen des Magazinbeitrags etwas. Zwar sei der beschriebene Effekt real, aber letztlich nicht ausschlaggebend im Zusammenspiel aller Aspekte. Der in dem Artikel beschriebene Effekt hat wissenschaftlich einen Namen: „Russell-McPherron-Effekt“. 1973 wurde dieser erstmals entdeckt, in Beiträgen taucht er regelmäßig auf.

„Viel entscheidender ist die Orientierung des interplanetaren Magnetfelds“, sagt Liefke. Und diese könne binnen Stunden variieren und sei nicht vorhersagbar. „Stellen Sie sich vor, sie haben zwei Magnete, die sich anziehen oder abstoßen“, erklärt Liefke die Wirkung von Erdmagnetfeld und interplanetarem Magnetfeld. „Entweder die Orientierung der beiden zueinander begünstigt es, dass Teilchen zur Erde gelangen, oder sie werden um die Erde drumherum gelenkt – und dann haben wir auch keine Polarlichter.“

„Profane Ursache“ für mehr sichtbare Polarlichter?

Liefke nennt dafür eine weitere, wie sie sagt, „profane Ursache“, ob wir nun mehr Polarlichter sehen oder nicht – nämlich das Wetter. „Die Herbst- und Wintermonate waren wie in den Vorjahren von langen Phasen flächendeckender Bewölkung geprägt, und so manche Chance auf Polarlichter in der Zeit haben wir deshalb schlichtweg verpasst.“ Nun stehe der Frühling vor der Tür und damit klarere Nächte.

Viele Schaulustige machten sich im Januar 2026 auf den Weg auf die Kalmit, um die Polarlichter zu sehen. Foto: jochen heim

Grundsätzlich sei Liefke zufolge die Chance auf Polarlichter derzeit gut. Denn noch befindet sich die Sonne kurz hinter dem Aktivitätsmaximum des elfjährigen Zyklus. Laut Liefke sind noch in den kommenden zwei Jahren starke Eruptionen und damit Polarlichter im Südwesten möglich. Von allgemeinen Vorhersagen einzelner Sonnenausbrüche hält sie allerdings nicht viel. Dies sei nur schwer möglich.