Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Tierheime in der Pfalz leiden unter den Nachwirkungen der Corona-Pandemie. Es herrscht Personalnot und die Hundezwinger sind voll. Zum Jahresende sieht die Zukunft nicht gerade rosig aus. Kaum ist ein Problem gelöst, taucht ein neues auf.

In Pirmasens stöhnt man über schwierige Hunde, in Landau überwiegt die Sorge wegen der explodierenden Kosten. Was den Pfälzer Tierheimen am meisten zu schaffen macht, ist die Suche nach