Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit gut einem halben Jahr läuft in der Vorderpfalz das erste Telenotarzt-Projekt in Rheinland-Pfalz. Bislang werden die Notärzte, die Sanitäter aus der Ferne unterstützen sollen, nur zu wenigen Einsätzen am Tag alarmiert. Dass es so langsam vorangeht, hat seine Gründe.

Der Dienst als Telenotärztin beginnt für Dominique Straub mit dem Test, ob die Verbindung zu den Rettungswagen steht. Einer der sechs Wagen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), die