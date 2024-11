Wer sich die Atomkraft zurückwünscht, müsste auch damit leben können, wenn der Müll in der Nachbarschaft landet. Alles andere wäre heuchlerisch.

Dass ein Endlager für Atom-Müll zwischen Neustadt und Hochspeyer in den Pfälzerwald gebaut wird, ist zwar möglich, aber nicht wahrscheinlich. Fast die Hälfte der deutschen Landesfläche kommt derzeit formell für einen Endlager-Standort in Betracht, die Untersuchungen gehen weiter. Es wäre daher überzogen, in Panik zu verfallen. Wie etwa die CDU im Kreis Bad Dürkheim, die schon 2020 provisorisch eine Resolution dagegen auf den Weg gebracht hatte.

Fakt ist jedoch, dass radioaktiver Müll schon seit Jahren an der Grenze zur Pfalz gelagert wird: Denn nur weil die Kühltürme in Phillipsburg nicht mehr stehen, heißt das nicht, dass sich auch der dort liegende Müll in Luft aufgelöst hat. Bis mindestens 2047 soll dort der Atom-Müll des ehemaligen Kernkraftwerks gelagert werden – und vermutlich noch länger. Es kommt sogar noch mehr dazu: Vier Castoren mit hoch radioaktivem Abfall werden in Kürze in das Zwischenlager gebracht.

So oder so: Es braucht perspektivisch ein Endlager. Und klar ist: Eine Region wird es treffen. Wer sich also wünscht, die Kernkraft wieder zu nutzen in der Bundesrepublik, sollte auch akzeptieren, wenn der produzierte Müll in der eigenen Nachbarschaft gelagert werden könnte – etwa zwischen Neustadt und Hochspeyer. Alles andere wäre heuchlerisch nach dem Motto: Wasch mich, aber mach mich nicht nass.