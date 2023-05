Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die rheinland-pfälzischen Universitäten und Hochschulen kehren im Wintersemester schrittweise zum Normalbetrieb zurückkehren – unter Beachtung der 3G-Regel. In Ludwigshafen haben die Vorlesungen schon wieder begonnen. Bisher läuft der Betrieb reibungslos.

Ludwigshafen

Für die Erstsemester der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft war der Start am 4. Oktober 2021. Eine Woche zuvor haben alle anderen ihr Studium schon wieder aufgenommen. Die Ludwigshafener Hochschule hat sich für ein Hybridmodell entschieden. 40 Prozent der Vorlesungen sind in Präsenz, dabei gilt die 3G-Regelung. Und: Erst-, Zweit- und Drittsemester werden dabei bevorzugt, damit die jungen Stundenten besser Kontakte knüpfen können. Jeder der vier Fachbereiche hat zudem die Möglichkeit, Schwerpunkte zu setzen, welche Vorlesungen und Seminare sie als Präsenzveranstaltungen haben wollen. Die Vorlesungen werden parallel auch gestreamt für Studierende, die nicht an den Präsenzveranstaltungen teilnehmen können. Nach Angaben der Hochschule haben zum Wintersemester 2021/2022 678 Bachelor- und 201 Masterstudierende (konsekutive und Weiterbildung) sowie 52 Austauschstudierende ihr Studium aufgenommen. Damit liegt die Anzahl der Studierenden aktuell bei 4724 insgesamt.

Die Einhaltung der Corona-Regeln wird stichprobenartig durch die Dozierenden oder anderweitige Hochschulangestellte kontrolliert. Das habe nach Angaben der Hochschule bisher problemlos funktioniert. Studierende, die keinen offiziellen Test oder Impfpass vorzeigen können, werden nicht in den Hörsaal gelassen, können aber online an den Veranstaltungen teilnehmen.

Koblenz-Landau

An der Universität Koblenz-Landau beginnen zum Wintersemester 2021/2022 (Stand 12. Oktober) 1755 Studierende – davon 954 in Koblenz und 801 in Landau. Im Vorjahr waren es 2008 Studierende. Nach aktuellem Stand werden an der Universität insgesamt 17.408 Menschen studieren – 9210 in Koblenz und 8198 in Landau.