Die Demonstrationen im Tarifstreit sind am Mittwoch in der Pfalz laut Verdi auf mehr Zuspruch gestoßen als erwartet. Mehr als 1800 Menschen waren auf den Beinen, um mehr Geld für die Angestellten des öffentlichen Diensts zu fordern. In Pirmasens hatte es am Dienstag einen Eklat im Arbeitskampf gegeben.

Die Gewerkschaft Verdi, die pfalzweit Warnstreiks für die erste Wochenhälfte angekündigt hatte, fordert in der Tarifrunde 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeber lehnen das ab, es sei wirtschaftlich nicht verkraftbar, heißt es.

Stadtwerke schließen den Betrieb für einen Tag

In Pirmasens hatte es eine ungewöhnliche Reaktion auf den Streik gegeben: Die Stadtwerke Pirmasens Verkehrs GmbH, die die Linien- und Schulbusse betreibt, verkündete in Person ihres Geschäftsführers Christoph Dörr für Dienstag eine eintägige Betriebsstilllegung. Damit konnten auch Mitarbeiter, die gar nicht die Absicht hatten, sich am Streik zu beteiligen, nicht zur Arbeit gehen und verloren damit theoretisch ihren Anspruch auf Entgelt an diesem Tag.

Verdi in Gestalt ihres Geschäftsführers im Bezirk Pfalz, Jürgen Knoll, bezeichnete das Vorgehen als Aussperrung und sprach von einer „völlig überzogenen Reaktion“ der Stadtwerke auf den Streik. „Sachgerecht gibt es keine Begründung, so zu reagieren“, sagte Knoll. „Wir sind hier beim öffentlichen Dienst, nicht im Wilden Westen. Wir sind andere Umgangsformen gewohnt.“

Mitarbeiter müssen in Urlaub oder Gleitzeit nehmen

Die Stadtwerke wiesen die Vorwürfe zurück und betonten gegenüber der RHEINPFALZ, dass es sich nicht um eine Aussperrung gehandelt habe. Der Tag sei zudem „durch den Abbau von Gleitzeitguthaben oder Urlaub“ geregelt worden – es habe also keinen realen Verlust von Entgeltansprüchen gegeben. Die Stilllegung rechtfertigen die Stadtwerke damit, dass mit den nicht streikenden Mitarbeitern kein regulärer Betrieb mehr zu gewährleisten gewesen sei. Dies sei auch bei einem Streik im Jahr 2020 schon so gehandhabt worden.

Gewerkschaft: Mehr Teilnehmer als erwartet

In Pirmasens lief am Mittwoch der Betrieb wieder regulär an. Die Aktionen der Gewerkschaft im Arbeitskampf konzentrierten sich auf Kaiserslautern und Ludwigshafen. In Kaiserslautern schlossen sich nach Angaben der Veranstalter am Vormittag über 800 Menschen einem Demonstrationszug vom Messplatz zum Rathaus an, um eine bessere Bezahlung zu fordern. Zur morgendlichen Demonstration in Ludwigshafen kamen über 1000 Menschen und damit weit mehr als die Organisatoren erwartet hatten.