Rund 2000 Busfahrer der privaten Busunternehmen in Rheinland-Pfalz legten am Montag die Arbeit nieder. Es könnte nicht der letzte Streik im Tarifkonflikt sein.

Einige Eltern und Kinder hatte es am Montagmorgen dann doch kalt erwischt: Sie erreichte die Streikankündigung der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi offensichtlich nicht. Nach längerem Warten an der Haltestelle mussten manche Kinder wieder den Weg nach Hause antreten. Ihr Schulbus kam nicht.

Dass die Fahrer der privaten Busunternehmen in Rheinland-Pfalz streiken, hatte Verdi kurzfristig am vergangenen Freitag bekannt gegeben. Knapp 2000 der 4000 Beschäftigten der privaten Busunternehmen hatten sich laut Verdi dem Streik angeschlossen. Der Ausstand begann am Montagmorgen um 3 Uhr und endete mit der letzten Schicht des Tages. Betroffen waren Linien in der Vorder- und Südpfalz sowie in Kaiserslautern und Zweibrücken. Vor allem Schüler und Pendler, die zum Unterricht oder Arbeiten in eine Nachbargemeinde mussten, traf es. In den frühen Morgenstunden legte der einsetzende Neuschnee weitere Buslinien lahm. Die Queichtalnahverkehrsgesellschaft (QNV), die eigentlich vom Streik ausgenommen war, musste viele ihrer Überlandfahrten in der Süd- und Südwestpfalz wegen des Schneefalls am Montag streichen.

Forderungen gehen weit auseinander

In der Pfalz standen am Montag fast alle Busse still. Und es dürfte nicht das letzte Mal gewesen sein, schätzt Heiko Nagel. Er sitzt als Geschäftsführer der Vereinigung der Arbeitgeberverbände Verkehrsgewerbe Rheinland-Pfalz (VAV) bei den Tarifverhandlungen mit Verdi am Verhandlungstisch. „Die Positionen von uns und Verdi liegen aktuell noch weit auseinander. Ich befürchte daher, dass es zu weiteren Streiks kommen wird.“ Man sei den Beschäftigten in den vergangenen Jahren häufig sehr entgegengekommen. „Doch wir können nicht jedes Jahr Steigerungen im zweistelligen Prozentbereich verhandeln“, so Nagel weiter.

Verdi hingegen sprach bereits am Freitag von einem „völlig unzureichenden Angebot“, welches der VAV im Dezember vorgelegt habe. Deshalb sei man in den Streik getreten. Die Arbeitgeberseite bietet aktuell 2,45 Prozent mehr Gehalt an. Verdi hingegen fordert 500 Euro mehr Lohn sowie eine Einmalzahlung von 3000 Euro. „Im Kern geht es den Beschäftigten darum, die Folgen der hohen Inflation durch eine gerechte und angemessene Tariflohnerhöhung auszugleichen“, teilte Verdi-Verhandlungsführer Marko Bärschneider mit.

Weitere Enscheidungen stehen noch aus

Ob und wann es zu weiteren Streiks kommen wird, entscheidet sich am Mittwoch. Dann treffen sich die Vertreter der Konfliktparteien zur nächsten Verhandlungsrunde. Dass es einige Schüler am Montagmorgen nicht in die Schule geschafft hätten, bedauert Bärschneider. „Wir werden in den kommenden Tagen noch einmal mit dem Landeselternbeirat ins Gespräch gehen und ihn auf ein mögliches Szenario vorbereiten.“ Dass die Busfahrer in den kommenden Wochen noch einmal streiken, wolle auch er nicht ausschließen. „Wir werden das Angebot am Mittwoch bewerten und darauf rasch reagieren.“