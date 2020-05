Songs wie „Spinner“, „Halt dich an mir fest“ und „Ich lass für dich das Licht an“ wird es in diesem Jahr nun doch nicht im Frankenthaler Strandbad live zu hören geben. Das Open-Air-Festival, zu dem die Pop-Rocker von Revolverheld als Headliner kommen sollten, wird verschoben. Wer bereits Tickets gekauft hat, sollte jetzt einen Punkt beachten.

Zurückgeben müssen Fans ihre bereits gekauften Karten für das Strandbad-Open-Air mit Revolverheld nicht. „Die Tickets behalten ihre Gültigkeit für den Ausweichtermin“, versichert Jens Becker, Geschäftsführer der Neuwied-Musik GmbH, die das Konzert im Strandbad veranstaltet. Er hat auch eine zweite wichtige Information für die Revolverheld-Fans: „Das Konzert wird nicht abgesagt, sondern nur verschoben.“ Einen neuen Termin habe man bereits finden können: Das Open-Air im Strandbad soll am 10. September 2021 nachgeholt werden – also fast genau ein Jahr nach dem ursprünglich geplanten Termin.

Konzerte im Autokino

Geplant war, dass die Pop-Rocker von Revolverheld auf ihrer „Zimmer mit Blick“-Tour im September Halt im Strandbad machen. Die vier Jungs um Sänger und Gitarrist Johannes Strate haben früher als Vorgruppe von Silbermond und Die Happy gespielt. Schon 2004 wurde die Gruppe – damals noch unter dem Namen „Die Tsunamiker“ – von der Popakademie Baden-Württemberg in Mannheim in deren Bandpool aufgenommen. Viele Tour-Termine wurden bereits wegen der Corona-Pandemie verlegt. Wie viele andere Künstler spielt die Hamburger Band stattdessen den Sommer über in Autokinos. Der Terminplan der Musiker bleibt also voll, einen Ersatztermin für Frankenthal zu finden sei dennoch nicht schwer gewesen: „Vielleicht war es Glück oder Zufall, aber es war relativ einfach, ein neues Datum zu finden“, sagt Becker.

Ausschlaggebend für die Verschiebung des Open-Air-Festivals sei natürlich die Corona-Pandemie gewesen. Großveranstaltungen sind bis mindestens 31. August untersagt, „auch wenn es da von der Politik keine klare Ansage gibt, ab wie vielen Personen eine Großveranstaltung eine Großveranstaltung ist“, sagt Becker. „Wenn aber sogar das Oktoberfest, das zu einem ähnlichen Zeitpunkt wie das Open-Air-Festival im Strandbad abgesagt wird, muss man das auch für den Frankenthaler Termin in Betracht ziehen“, so der Veranstalter. 5000 bis 7000 Besucher hätte er unter normalen Umständen zum Strandbad-Open-Air-Festival erwartet. Karten im „guten vierstelligen Bereich“ seien bereits verkauft worden. Genauere Angaben wollte Becker dazu nicht machen.

„Die Leute wollen tanzen“

Das Festival trotz Corona-Pandemie in diesem Jahr abzuhalten, sei für ihn von Anfang an keine Option gewesen. „Zum einen lässt sich so ein Musikfestival einfach nicht mit den Hygiene- und Abstandsregeln zusammenbringen“, sagt Becker. „Die Leute wollen ja tanzen, feiern und Spaß haben bei einem Festival.“ Zum anderen seien die Leute seiner Meinung nach verunsichert. „Keiner weiß, was passiert, wie es weitergeht, und da muss man auch akzeptieren, dass Tickets kaufen und Festivals besuchen momentan nicht an erster Stelle bei den Leuten steht.“

Die Verlegung ins nächste Jahr hat auch wirtschaftliche Folgen für den Veranstalter, wenn auch überschaubare: „Wir hatten das Strandbad-Open-Air ausreichend beworben und Geld investiert. Natürlich haben wir Einbußen. Vertriebskosten oder Personalkosten etwa laufen ja weiter.“ Wie hoch die Einbußen sind, wollte Becker nicht beziffern.

Auch 90er-Party wird verschoben

Betroffen ist von der Terminverlegung auch die 90er-Jahre-Party, die für den 12. September geplant war. Auf dem Programm standen unter anderem die Boygroups East 17 und Caught in the Act sowie die Eurodance-Bands wie Culture Beat und Masterboy. Einen neuen Termin für die 90er-Jahre-Party gibt es laut Becker allerdings noch nicht. „Ich gehe davon aus, dass wir in zwei Wochen mehr wissen“, sagt er. Auch für die Party gelte jedoch: Gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.