Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern hatte 27 Millionen Euro an rund 160.000 Betrugsopfer zu verteilen. Doch gerade einmal 50 Promille der durch die Speyerer Darlehensvermittlungsfirma Maxda Geschädigten erhielten am Ende Geld. 14.000 Euro für 130 Schadensfälle. Wussten zu wenige von dem Millionen-Topf? Jetzt prüft das rheinland-pfälzische Justizministerium, ob der Verbraucherschutz nachgebessert werden soll. Ein Staatsanwalt sieht dafür keinen Bedarf.

Die 27 Millionen Euro hatte die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern im vergangenen Jahr mit der Verurteilung eines Verantwortlichen der Firma Maxda von dem Unternehmen eingezogen. Der „faktische Geschäftsführer“ wurde auch persönlich strafrechtlich zur Rechenschaft gezogen, dass Maxda, ein Ex-FCK-Sponsor, sieben Jahre lang (von 2010 bis 2017) bundesweit 158.648 Kunden rechtswidrig Reisekosten für seine Außendienstmitarbeiter in Rechnung gestellt und so einen illegalen Gewinn von rund 27 Millionen Euro eingestrichen hatte. Dieser Gewinn wurde dem Unternehmen entzogen und stand mit dem Urteil den Betrugsopfern zu. Ihnen war laut Staatsanwaltschaft als Maxda-Kunden im Schnitt ein Schaden zwischen 100 und 200 Euro entstanden. Die Speyerer Firma vermittelt Kredite für Menschen, die mangels Kreditwürdigkeit bei ihrer Hausbank längst kein Darlehen mehr bekommen. Der Preis dafür: deutlich höhere Zinsen.

Info über Bundesanzeiger realitätsfern?

Noch bis 2017 konnten Betrugsopfer generell nur über einen Zivilprozess in solchen Fällen wieder an ihr Geld kommen. Mit einer Gesetzesreform wurde das Verfahren vereinfacht: Ein simples Schreiben an die Staatsanwaltschaft genügte nun. Doch die Krux: Die Bekanntmachung über den Millionenbetrag erfolgte über den kaum bekannten Bundesanzeiger. Zudem stand die Information auf der Homepage der Staatsanwaltschaft sowie in zahlreichen Medien – auch etliche Verbraucherschutzportale berichteten darüber: etwa mit der Schlagzeile „Kredithai muss 175.000 geschädigte Kunden entschädigen“ (zunächst hatten die Kaiserslauterer Ermittler von einer höheren Opferzahl gesprochen).

Ermittler: Zu aufwendig alle anzuschreiben

Bis Ende Oktober 2020 hatten die betrogenen Kunden Zeit, Ansprüche an de 27-Millionen-Topf geltend zu machen. Bis Fristende kamen so für 130 Fälle Ansprüche von 13.951,09 Euro zusammen: ganz individuell zwischen 29,50 Euro und 435,15 Euro. Erklecklich wenig Opfer kamen an ihr Geld, findet die AfD im Mainzer Landtag, die das Thema bereits zwei Mal in den Verbraucherschutzausschuss brachte. Sie fordert, dass Geschädigte besser informiert, etwa persönlich angeschrieben werden sollten, wenn ihnen Geld aus einem Strafverfahren zusteht. Der Leitende Oberstaatsanwalt in Kaiserslautern, Udo Gehring, sieht keinen Bedarf an einer Gesetzesänderung. „Geschädigte müssen auch selbst aktiv werden“, sagt er. Und alle rund 160.000 Opfer anzuschreiben, sei zudem organisatorisch nicht zu leisten gewesen. Rechtlich wäre diese Variante machbar, und alle Geschädigten sind der Staatsanwaltschaft namentlich bekannt.

Wie machen es andere Länder?

Das Justizministerium in Mainz prüft nun, ob der Verbraucherschutz hier gestärkt werden soll. Neben Gehring sind auch die beiden Generalstaatsanwaltschaften in Koblenz und Zweibrücken eingeschaltet. Auch die Erfahrungen aus anderen Bundesländern sollen einfließen. Offen ist, wann darüber entschieden sein wird. Die 160.000 von Maxda betrogenen Kunden wird das ohnehin nicht mehr betreffen. Sie können nach dem Fristende für das vereinfachte Verfahren jetzt nur noch vor Gericht ziehen, um an die zu viel gezahlten Reisekosten von damals zu kommen.