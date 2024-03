Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Landau ist krasser Spitzenreiter der Knöllchen-Statistik. Das schadet nicht nur der Stadt, sondern auch der Verkehrswende.

Was unterscheidet Landau von Neustadt, Pirmasens oder Zweibrücken? In keiner anderen kreisfreien Stadt in der Pfalz werden so viele Knöllchen verteilt wie in jener in der Südpfalz. Im Vergleich