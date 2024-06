Personalchef der Siemens AG, Arbeitgebervertreter, Herzenspfälzer: Stefan Moschko (CDU) ist in seinen Heimatort Winden in der Südpfalz zurückgekehrt und dort nun zum Ortsbürgermeister gewählt worden. Was bewegt einen Spitzenmanager zu einem solchen Schritt?

Ins Klischee passt Stefan Moschko schon mal nicht: kein Rolex-Gehabe, kein Einstecktuch, dafür blau-weiß kariertes Hemd, breites Pfälzisch. Kurzum: Der 64-Jährige wirkt