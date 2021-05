Frühlingszeit ist Spargelzeit in der Pfalz: Bei Claus Linde vom Slow-Food-Verein Convivium Pfälzerwald aus Kaiserslautern kommt der Pfälzer Spargel mit Sauce béarnaise, Frühlingskartoffeln und Kotelett vom Donnersberger Wollschwein auf den Tisch. Hier das vollständige Rezept.

Zutaten:

Für den Spargel mit Sauce béarnaise und die Kartoffeln:

1 kg kleine Kartoffeln

0,5 Liter Kraftbrühe

1,5 kg Spargel

2 Schalotten

1 Tomate

10 Pfefferkörner

2-4 Zweige Estragon

1 Bund Schnittlauch

2 EL Essig

7 EL Weißwein

100 g Butter

3 Eigelb

3 EL Crème fraîche

Salz und Cayennepfeffer

Für die Kraftbrühe:

2 kg Rinderknochen

1 kg Rindfleisch

1 Schweinefuß

5 EL Essig

2 Bund Suppengemüse

2 Zwiebeln

1 Bund Petersilie

2-3 Thymianzweige,

2 Lorbeerblätter

6 Pimentkörner

8 Wacholderbeeren

10 Pfefferkörner

Salz

Für das Sauerteigbrot:

100 g Sauerteig

900 g Roggenmehl Type 1150

Jeweils 1 EL Koriander- und Fenchelsamen

450 g Weizenmehl Type 405

1 Päckchen Trockenhefe (7g)

30 g Salz

Zubereitung:

Anleitung für die Kraftbrühe: Die Knochen, den Schweinefuß und das Rindfleisch in einen Kochtopf geben, mit Wasser bedecken und Essig hinzufügen. Der Inhalt muss in dem Topf eine Stunde lang ruhen. Danach das Wasser zum Kochen bringen und das Gemüse mit den Gewürzen hinzufügen. Das Ganze muss mindestens acht Stunden kochen, bei wenigstens 75 Grad, jedoch immer unter dem Siedepunkt. Erst am Ende kommt Salz hinzu.

Anleitung für den Spargel mit Sauce béarnaise, die Kartoffeln und das Fleisch: Schalotten, Tomaten und den Estragon klein schneiden, den Pfeffer grob zerstoßen. All dies mit Essig, 4 EL Wein und 7 EL Wasser in einem kleinen Topf stark reduzieren. Die Reduktion wird dann abgeseiht und zur Seite gestellt. Die Kartoffeln in Natronwasser gut sauber bürsten und in der Kraftbrühe (Anleitung siehe unten) gar kochen. Den Spargel schälen und unter Dampf garziehen.

In einem kleinen Topf den restlichen Wein mit etwas Wasser zum Kochen bringen und die Hitze herunterdrehen. Die Butter muss verflüssigt werden. In einer Schüssel die Reduktion mit den Eidottern auf dem Wasserbad aufschlagen. Die Butter unterrühren, dann mit Salz, Pfeffer und Crème fraîche abschmecken.

Die Koteletts vom Donnersberger Wollschwein werden vor dem Braten mit Fenchelsamen und Salz gewürzt und schließlich mit Butter und Albaöl angebraten.

Anleitung für das Sauerteigbrot: Am Vortag den Sauerteigansatz mit einem Esslöffel Roggenmehl und einem Esslöffel lauwarmem Wasser verrühren. Die Mischung dann an einem warmen Ort drei bis sechs Stunden gären lassen. 50 g des gegorenen Sauerteigs mit 350 g Roggenmehl und 350 ml lauwarmem Wasser vermischen. Den restlichen Sauerteigansatz in den Kühlschrank stellen und den Vorteig über Nacht reifen lassen. Die Hälfte der Gewürze mit Roggenmehl, Weizenmehl, Hefe, Salz, dem Vorteig, dem kühlgestellten Sauerteig und 350 ml Wasser zu einem glatten Teig verkneten. Das Ganze eine Stunde ruhen lassen.

Schließlich muss die Masse zu einem runden Laib geformt werden. Der Laib sollte zur eineinhalbfachen Größe aufgehen. Bei 250 Grad muss er 60 Minuten backen.