Hier finden Sie interaktive Grafiken zu den Ergebnissen der Landtagswahl in der Vorderpfalz.

Rheinland-Pfalz wählt einen neuen Landtag. Welche Direktkandidaten aus der Vorderpfalz schaffen es ins Parlament? Wie haben die Bürger der Wahlkreise Bad Dürkheim, Frankenthal, Ludwigshafen, Mutterstadt, Neustadt und Speyer gewählt? Die interaktiven Grafiken der RHEINPFALZ liefern den aktuellen Auszählungsstand der Erst- und Zweitstimmen in der Vorderpfalz auf Wahlkreis-, Städte- und Gemeinde- sowie Verbandsgemeindesebene.

Wie funktionieren die interaktiven Grafiken?

Wählen Sie zunächst den Namen eines Wahlkreises unter den Filtern aus, um direkt zu Ihrem Wahlkreis zu springen. Dort sehen Sie den aktuellen Auszählungsstand für den gesamten Wahlkreis und auf den Karten die Ergebnisse der verschiedenen Orts- und Verbandsgemeinden. Sie können im Suchfeld auch gezielt nach einer (Verbands)Gemeinde suchen.