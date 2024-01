Das Fahrradjahr 2024 wartet mit einigen interessanten Neuheiten auf. Diese Trends sind laut dem Pressedienst Fahrrad (pd-f) in diesem Jahr zu erwarten.

1. Technischer Fortschritt für mehr Sicherheit

Der technische Fortschritt bringt einige Vorteile für Radfahrende: Intelligente, automatisierte Schaltvorgänge sorgen nicht nur für mehr Komfort, sondern erhöhen auch die Sicherheit, da man nicht mehr auf das Schalten achten muss, sondern sich ganz auf den Verkehr konzentrieren kann. Zusätzlich verbessern Blinker, die bald zugelassen werden sollen, sowie Bremslichter die Sichtbarkeit und somit auch die Sicherheit von Radfahrenden. Das Fahrrad, oder besser gesagt das E-Bike, erhält immer mehr Features aus der Autobranche und entwickelt sich vom gerne belächelten „Drahtesel“ zum vollwertigen Fahrzeug. Auch GPS-Ortungs-Chips zum Tracken der Fahrt und zum Wiederfinden des Rads im Falle eines Diebstahls werden immer populärer.

2. S-Pedelecs für die Verkehrswende

S-Pedelecs, also schnelle E-Bikes, die bis 45 Stundenkilometer Unterstützung bieten können, werden schon seit längerem als ein wichtiger Baustein für die Verkehrswende genannt – setzen sich bislang aber aufgrund ihres verkehrspolitischen Status noch mit nur mäßigem Erfolg durch. Doch die Zeiten scheinen sich 2024 zu ändern: Eine Gruppe von Industrievertretern möchte dem Thema in Politik und Öffentlichkeit mehr Aufmerksamkeit verleihen, um bessere Rahmenbedingungen bezüglich Infrastruktur und rechtlichen Regelungen zu schaffen.

3. E-Bikes werden leichter

Lange Jahre galt bei E-Bikes: je mehr, desto besser. Doch mittlerweile setzt bei Nutzern und Herstellern ein Umdenken ein. Im urbanen Raum braucht man kein 30 Kilogramm schweres E-Bike mit Doppel-Akku, sondern leichte Elektroräder, die sich auch mal über Treppenstufen oder in den Keller tragen lassen. Dank kleinerer Akkus wiegen die Räder unter 20 Kilogramm.

Ein Vorteil: E-Bikes werden immer leichter. Foto: www.stevensbikes.de/pd-f

Diese Entwicklung lässt sich auch bei E-Mountainbikes beobachten. Hier steht das verbesserte Fahrverhalten bergab im Gelände im Mittelpunkt. Diese Räder zeigen, dass nicht ein starker Motor entscheidend sein muss, sondern ein leichtes Bike auf den Trails bergab mehr Spaß machen kann.

4. CargoBikes für Gewerbetreibende

Für viele Familien gehören Lastenräder mittlerweile zum Alltag. Ungenutztes Potenzial liegt hingegen noch bei der gewerblichen Nutzung. Handwerksbetriebe, Lieferdienste und Kleinunternehmer sind Berufsgruppen, die in Zukunft von den Vorteilen der Transporträder profitieren könnten. Argumente sind beispielsweise geringere Anschaffungs- und Betriebskosten sowie weniger Probleme bei der Parkplatzsuche.

Werden die Cargo-Bikes für kleine Unternehmen eine große Rolle spielen? Foto: www.cagobike.com/pd-f

Die Fahrradbranche nimmt deswegen verstärkt diese Gruppe ins Visier: Manche Transporträder sind speziell für die Bedürfnisse von Gewerbetreibenden konzipiert. Als kostengünstige Option sind Lastenanhänger bereits auf dem Markt.

5. Kreislaufwirtschaft schaffen

Nachhaltigkeit spielt auch in der Fahrradbranche eine wachsende Rolle. Bereits 2023 stellte ein Reifenspezialist den ersten Fahrradreifen aus recycelten Altreifen vor. Diese Reifen sind mittlerweile in Serienfertigung. Bei Fahrradbekleidung sind Materialen für die Kreislaufwirtschaft schon länger gefragt.

Alte Reifen werden recycelt für neue Reifen. Foto: www.pd-f.de/schwalbe

Aktuell arbeiten Bekleidungsspezialisten an Möglichkeiten, Outdoor-Bekleidung aus holzbasiertem Polyester zu entwickeln. Und auch in anderen Bereichen tut sich etwas: Bald soll es Fahrradgriffe geben, die aus recyceltem Gummi bestehen. Bei Rennrädern sind die Felgen häufig aus Carbonmaterial hergestellt, das ebenfalls recyclingfähig sein soll.

6. Radreisen werden populärer

Egal, ob mehrtägige Reise oder Tagesausflug: Radreisen erfreuen sich einer großen Beliebtheit. Durch das 49-Euro-Ticket und, je nach Bundesland und Verkehrsverbund, vergünstige beziehungsweise kostenlose Mitnahme von Fahrrädern in Zügen können auch weit entferntere Ziele einfach erschlossen werden. Bei längeren Auszeiten per Rad, die über die europäischen Grenzen hinausgehen, ist zu sehen, dass klassische Fahrräder noch bevorzugt werden. E Bikes spielen bei Radreisen aber auch eine wichtige Rolle. Damit die ganze Familie auf längeren Touren Spaß hat, finden sich auch E-Bikes für Kinder vermehrt in den Anbieter-Portfolios. Auch für Hunde gibt es spezielle Anhänger. Dank nachrüstbarer Gepäckträger lassen sich auch Mountain- oder Gravelbikes einfach für die Gepäckaufnahme für eine mehrtätige Radtour umrüsten.

7. Modische Akzente setzen

Fahrräder sind alle gleich? Auf keinen Fall. Modische Farben und neue Rahmenformen zeigen, dass dem Thema Design wachsende Bedeutung zukommt. Ein Trend: das E-Kompaktbike mit kleinen Reifen für wendiges Fahrverhalten in der Stadt. Manche Hersteller setzen auf einen neuen Strukturlack, der dem Rad eine Art Funkeln verleiht, und auf integrierte Beleuchtungselemente. Ein Trend bei Kinderrädern: Mehr Farbe für mehr Sicherheit. Zudem gibt es ab dieser Saison Einstiegsräder mit unterschiedlichen Bremsgriffen, damit Kinder Vorder- und Hinterradbremse besser unterscheiden können.