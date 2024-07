Die Unabhängige Aufarbeitungskommission für sexuellen Missbrauch im Bistum Speyer ist vorerst führungslos: Wie die Bischöfliche Pressestelle im Auftrag des Gremiums erst jetzt informiert, hat dessen bisherige Vorsitzende Mareike Ott bereits im Mai ihr Amt niedergelegt. Das Mandat ihres Stellvertreters Karl Kunzmann sei im Juli „turnusgemäß“ ausgelaufen.

Die Diplom-Psychologin Ott hat laut der Pressemitteilung das Bistum berufsbedingt verlassen. Den Vorsitz der im Juni 2021 gegründeten Unabhängigen Aufarbeitungskommission (UAK) hatte sie nach dem Rücktritt von Bernhard Scholten im August vor zwei Jahren übernommen. „Ich bedauere, mein Engagement in der UAK nicht fortführen zu können“, lässt sich Ott in der Mitteilung zitieren.

Zwei Monate nach ihr gibt nun der stellvertretende UAK-Vorsitzende Kunzmann ebenfalls sein Amt auf. Er habe seine Tätigkeit „auf eigenen Wunsch nicht verlängert“. Der Ludwigshafener Kunzmann saß auf Vorschlag des Katholikenrats der Diözese in der Kommission. Stellvertreter Mareike Otts war er seit knapp anderthalb Jahren. In dem am Freitag veröffentlichten Statement erklärt er, dass den Aufarbeitungsprozess im Bistum „Leid und Unrecht, Empörung und Sprachlosigkeit aber auch Wertschätzung und Wille zu Veränderung begleitet“ hätten.

Mit dem Ausstieg des Führungstandems besteht die UAK der Mitteilung zufolge aktuell nur noch aus vier von insgesamt sieben berufenen Mitgliedern. Diese vier hätten sich bei einer Sitzung Ende Juni „zwar entschlossen weiterzuarbeiten“. Das Fazit: In dieser Situation sei „die begonnene Arbeit nicht zu bewältigen“, heißt es in dem von der Pressestelle des Bistums verbreiteten Text. Laut Generalvikar Markus Magin soll mit „großem Engagement“ nach Nachfolgern für die vakanten Stellen in der Kommission gesucht werden: „Wir freuen uns, wenn sich Interessenten, die diese wichtige Aufgabe übernehmen möchten, bei uns melden.“