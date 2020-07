Er hatte mit Schülerinnen übers Internet Nachrichten mit intimen und sexuellen Inhalten ausgetauscht: Ein Lehrer, der an einer Pfälzer Berufsschule tätig war, verlor daraufhin seinen Job. Seitdem stand er auf einer Art schwarzen Liste der Schulverwaltung. Dieser Eintrag muss nicht gelöscht werden, entschied jetzt das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Koblenz.

Wegen mehrfacher Kontakte zu Schülerinnen, mit denen er sich über Whatsapp die intimen Nachrichten gesendet hatte, war gegen den Lehrer ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden. Das Land warf ihm vor, das Gebot zu einem verantwortungsvollen Umgang zu den Schülerinnen schwerwiegend verletzt und das Vertrauen des Dienstherrn und der Eltern unwiederbringlich zerstört zu haben. Auf eigenen Antrag wurde der Lehrer dann aus dem Beamtenverhältnis entlassen, das Disziplinarverfahren wurde eingestellt.

Liste über „Beschäftigungshindernisse“

In einer von der Schulverwaltung geführten Liste über „Beschäftigungshindernisse“ wurde vermerkt, dass der Ex-Lehrer den Schulfrieden gestört habe und für den Schuldienst nicht geeignet sei. Die Behörde habe erklärt, diese Liste habe allein den Zweck, bei einer späteren Bewerbung eines Betroffenen für den Schuldienst den damit befassten Mitarbeiter einen Hinweis auf mögliche Probleme zu geben, sagte ein Gerichtssprecher.

Bereits vor Neustadter Verwaltungsgericht gescheitert

Der Ex-Berufsschullehrer forderte indes die Lösung dieser Daten. Das Verwaltungsgericht in Neustadt wies seine Klage jedoch ab. Im Berufungsverfahren bestätigte das Oberverwaltungsgericht diese Entscheidung nun. Solange der Kläger nicht konkret eine Bewerbung für den Schuldienst betreibe, bestehe kein Interesse an einer gerichtlichen Sachentscheidung. Auch von einer Stigmatisierung des Betroffenen könne keine Rede sein. Ein OVG-Sprecher: Alleine der Vermerk, der Kläger habe den Schulfrieden gestört und damit seine persönliche Ungeeignetheit für ein bestimmtes Amt nachgewiesen – was im Übrigen nach den Geschehnissen nicht in Zweifel zu ziehen sei –, sei im Dienstverhältnis weder ehr- noch persönlichkeitsverletzend.

Das Gericht betonte zudem, die Liste diene auch der Pflicht des Landes, die Schüler „nicht sehenden Auges einer Gefährdung ihrer Entwicklung durch für das Lehramt ungeeignetes Personal auszusetzen.