Könnten zwischen Mannheim und Ludwigshafen bald Gondeln über den Rhein schweben? Eine Studie macht Hoffnung. Und ein Experte sagt, mit einer Seilbahn-Trasse könnte man die Rheinbrücken entlasten. Erste Planungs-Gespräche dazu laufen schon.

Wäre eine Seilbahn von Ludwigshafen über den Rhein nach Mannheim eine gute Idee? Ja, findet Thomas Marx. Der Experte für urbane Seilbahnen ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und Lehrbeauftragter an der Hochschule Darmstadt. „Immenses Potenzial“, sieht er in Schwebeseilbahnen als Teil des öffentlichen Nahverkehrs.

Auch beim Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) scheint dieser Gedanke nicht völlig abwegig. Im Januar hat der VRN eine Konzeptstudie zu Seilbahnsystemen in der Region vorgestellt. Untersucht wurden darin unter anderem Verbindungen zwischen Ludwigshafen und Mannheim, zwischen Altrip (Rhein-Pfalz-Kreis) und Mannheim-Neckarau, eine Verbindung im Stadtgebiet Heidelberg sowie eine Einseilbahn um das Gewerbegebiet Wiesloch-Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis). „Seilbahnen könnten vor allem dort zum Einsatz kommen, wo herkömmliche Verkehrsmittel an ihre Grenzen stoßen“, heißt in einer Pressemitteilung zur Konzeptstudie des VRN.

Das sieht auch Seilbahn-Experte Marx so. Beispielhaft nennt er im RHEINPFALZ-Gespräch Straßenbahnen, deren Schienen teilweise auf Straßen verlaufen. Stünden dort Autos im Stau, bliebe auch die Straßenbahn stecken. Zudem könnten die Trams nicht immer auf direktem Weg zu ihrem Ziel fahren, die Schienen müssten etwa um unwegsames Gelände herum verlegt werden. Eine Seilbahn würde über Stau oder andere Hindernisse einfach hinwegschweben, sagt Marx. Zudem könne sie ungefähr so viele Fahrgäste transportieren wie eine Straßenbahn.

Eine Seilbahn-Trasse sei vergleichsweise schnell gebaut und günstig, sagt Marx. Zu neuer Bodenversiegelung komme es nur an den Standorten der Stützen und Stationen. Zwischen Ludwigshafen und Mannheim könnte eine Seilbahn-Verbindung seiner Einschätzung nach auch mit Blick auf die mehr oder weniger maroden Rheinbrücken helfen. „Muss eine der beiden für eine Sanierung gesperrt werden, herrscht das totale Verkehrschaos“, sagt Marx. Eine Seilbahn könne in einem solchen Fall zumindest eine weitere Option bieten, den Rhein zu überqueren.

Der VRN teilt auf RHEINPFALZ-Anfrage mit, dass man sich zwischen Mannheim und Ludwigshafen sehr gut eine Seilbahn-Verbindung als Entlastung der Rheinbrücken vorstellen könne. Allerdings nur als temporäre Lösung, zur Entlastung des öffentlichen Nahverkehrs. Denn das ÖPNV-Angebot sei „sehr gut“, wie eine Sprecherin sagt. Die in der Studie angesprochenen Korridore stünden nicht in Konkurrenz zueinander und würden gleichwertig weiterverfolgt, so die Sprecherin.

Experte Marx plädiert dafür, mit einer Seilbahn-Trasse eine zusätzliche Option im ÖPNV zu schaffen und das Angebot so auszubauen. Er kritisiert die üblichen Untersuchungen zum Bedarf eines bestimmten Verkehrsmittels anhand bisheriger Nutzungszahlen. Ein Beispiel: „Wenn ich irgendwo einen Radweg plane, kann ich mir aus den Zahlen der Radfahrer ja auch keinen Bedarf ableiten. Denn logischerweise fahren weniger Leute mit dem Rad, wenn es noch gar keinen Radweg gibt“, sagt Marx.

Er rät dazu, vorsorglich ein Planfeststellungsverfahren auf den Weg zu bringen. Der Verwaltungsakt mache einen großen Teil der Planungsphase aus. Würde man ein solches Verfahren für eine Seilbahn-Trasse frühzeitig einleiten, könnte man bei Bedarf schneller in die Umsetzung gehen.

Marx spricht sich dafür aus, Seilbahnen vor allem in Industrie- und Gewerbegebiete zu bauen. In Wohngebieten könnten Anwohner sich durch die Fahrgäste in den Kabinen beobachtet fühlen. Es gebe aber auch schon Lösungen, um das zu verhindern. Ein Seilbahnhersteller arbeite an GPS-gesteuertem Milchglas. An bestimmten Koordinaten würde sich das eigentlich durchsichtige Glas von selbst eintrüben, private Bereiche könnten mit dieser Technik geschützt werden.

Einem vorsorglichen Planfeststellungsverfahren erteilt der VRN eine Absage. Zunächst sei eine konkrete Trassenplanung notwendig, sagt die Pressesprecherin. Man könne allerdings frühzeitig mögliche Varianten erarbeiten. „ Erste Gespräche hierzu haben bereits stattgefunden.“ In einem nicht-öffentlichen Workshop mit Vertretern der Verwaltungen und der Kommunalpolitik aus Mannheim, Ludwigshafen sowie Altrip wolle man diesen Austausch am 27. Februar vertiefen.

So richtig ins Rollen gebracht wurden die Seilbahn-Überlegungen in der Rhein-Neckar-Region durch die Bundesgartenschau in Mannheim. Genauer gesagt durch die Seilbahn zwischen dem Spinelli- und Luisenpark. Rund 3,6 Millionen Fahrgäste hätten das Verkehrsmittel in seinen 178 Tagen in Betrieb bis 8. Oktober 2023 genutzt, sagte der Mannheimer Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) im Januar zur RHEINPFALZ.