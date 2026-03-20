Radtouren-Tipp Seerosentour im Dahner Felsenland: Rad fahren zwischen Felsen und Seen
Bei der gut 26 Kilometer langen Seerosentour im Dahner Felsenland handelt es sich um ein Pfälzer Naturerlebnis zwischen Felsen, Wald und Wasser. Zwischen mächtigen Felsriesen, ruhigen Woogen und den weiten Wäldern des Pfälzerwaldes hat die abwechslungsreiche Radrundtour so einiges zu bieten.
Die Route erstreckt sich über größtenteils gut befestigte, überwiegend ebene Wege und ist damit ideal für Genussradlerinnen und -radler, Familien oder alle, die das Dahner Felsenland entspannt entdecken möchten, geeignet. Zwei kurze, etwas steilere Passagen sorgen für sportliche Abwechslung, bevor die Strecke wieder sanft durch Wälder und Täler verläuft.
Start in Dahn – und hinein ins Naturabenteuer
Als Startpunkt der Seerosentour eignet sich die Bahnstation „Dahn Süd“. Da es sich bei der Tour um eine Rundtour handelt, lässt sich der Einstiegspunkt entlang der Strecke aber flexibel wählen. Ein weißes Schild mit einer gezeichneten Seerose weist zuverlässig den Weg.
Gleich zum Beginn der Tour zeigt sich das Dahner Felsenland von seiner wildromantischen Seite: Stille Wälder, sanfte Hügelketten und rot leuchtende Sandsteinfelsen ragen aus dem Grün hervor.
Wo Felsen Geschichten erzählen: Vorbei an „Braut und Bräutigam“
Wer die Seerosentour in „Dahn Süd“ startet, passiert direkt eines der markantesten Felsensembles des Dahner Felsenlandes: Braut und Bräutigam. Bei dem Felsmassiv handelt es sich um zwei markante Sandsteintürme, die wie ein Paar nebeneinanderstehen. Ein kurzer Stopp mit kleinem Spaziergang um die Türme herum lohnt sich unbedingt – nicht nur wegen der eindrucksvollen Kulisse, sondern auch wegen der besonderen Stimmung, die der Ort ausstrahlt.
Brunnen, sagenumwobene Felsen und Hütten zur kulinarischen Einkehr
Weiter führt der Weg auf schattigen Waldwegen – vorbei am Rothsteig-Brunnen und dem sagenumwobenen Elwetritschefelsen, bevor sich die Landschaft mit einer Lichtung zur Dahner Hütte im Schneiderfeld hin öffnet. Die Hütte wird vom Pfälzerwald-Verein betrieben und ist ein beliebtes Ziel für hungrige Wander- und Radsportfreunde. Hier gibt es nicht nur kühle Getränke und deftige Pfälzer Kost, sondern auch ein idyllisches Rastplätzchen mitten in der Natur.
Weiter durch das naturgeschützte Moosbachtal
Die Tour gleitet im Anschluss durch das Naturschutzgebiet Moosbachtal. Zahlreiche Weiher und naturbelassene Wasserflächen – die sogenannten Wooge – säumen den Wegesrand. Besonders bekannt ist der Neudahner Weiher, dessen idyllisch gelegener Campingplatz jedes Jahr viele Naturfreunde anzieht.
Vorbei am Rohrwoog und durch das Rohrwoogtal
Nach der Querung der B427 führt ein befestigter Wirtschaftsweg an weiteren Weihern vorbei, bis hin zum Rohrwoog – einem größeren See inmitten des Waldes, der im Sommer zahlreiche Gäste anlockt.
Anschließend schlängelt sich die Strecke durch das stille Rohrwoogtal. Ein kurzer, knackiger Anstieg Richtung Erfweiler sorgt danach für eine etwas sportliche Herausforderung, die jedoch schnell bewältigt ist.
Zurück nach Dahn – Ausklang in gemütlicher Atmosphäre
Über Reichenbach geht es schließlich zurück nach Dahn. Ein perfekter Abschluss bietet sich bei einem kalten Getränk, einem Eis oder einem Stück Kuchen in einem der kleinen Cafés oder Eisdielen inmitten des pittoresken Ortes.
Fazit
Bei der Seerosentour handelt es sich um eine gemütliche Genusstour voller Romantik, Naturerlebnisse und stiller Plätze. Sie führt vorbei an Felsen, Weihern, Geschichten und bietet auch kulinarische Einblicke in die Pfälzer Kultur – eine perfekte Mischung für alle, die das Dahner Felsenland in seinem ursprünglichen, entspannten Charakter erleben möchten.