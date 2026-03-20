Die Seerosentour verbindet auf 26 Kilometern eindrucksvolle Landschaften und geologische Besonderheiten für Familien und Genussradler.

Bei der gut 26 Kilometer langen Seerosentour im Dahner Felsenland handelt es sich um ein Pfälzer Naturerlebnis zwischen Felsen, Wald und Wasser. Zwischen mächtigen Felsriesen, ruhigen Woogen und den weiten Wäldern des Pfälzerwaldes hat die abwechslungsreiche Radrundtour so einiges zu bieten.

Die Route erstreckt sich über größtenteils gut befestigte, überwiegend ebene Wege und ist damit ideal für Genussradlerinnen und -radler, Familien oder alle, die das Dahner Felsenland entspannt entdecken möchten, geeignet. Zwei kurze, etwas steilere Passagen sorgen für sportliche Abwechslung, bevor die Strecke wieder sanft durch Wälder und Täler verläuft.

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Start in Dahn – und hinein ins Naturabenteuer

Als Startpunkt der Seerosentour eignet sich die Bahnstation „ Dahn Süd“. Da es sich bei der Tour um eine Rundtour handelt, lässt sich der Einstiegspunkt entlang der Strecke aber flexibel wählen. Ein weißes Schild mit einer gezeichneten Seerose weist zuverlässig den Weg.

Gleich zum Beginn der Tour zeigt sich das Dahner Felsenland von seiner wildromantischen Seite: Stille Wälder, sanfte Hügelketten und rot leuchtende Sandsteinfelsen ragen aus dem Grün hervor.

Bekannte Kolosse im Dahner Felsenland: Braut und Bräutigam. Foto: Jasmin Awan

Wo Felsen Geschichten erzählen: Vorbei an „Braut und Bräutigam“

Wer die Seerosentour in „Dahn Süd“ startet, passiert direkt eines der markantesten Felsensembles des Dahner Felsenlandes: Braut und Bräutigam. Bei dem Felsmassiv handelt es sich um zwei markante Sandsteintürme, die wie ein Paar nebeneinanderstehen. Ein kurzer Stopp mit kleinem Spaziergang um die Türme herum lohnt sich unbedingt – nicht nur wegen der eindrucksvollen Kulisse, sondern auch wegen der besonderen Stimmung, die der Ort ausstrahlt.

Immer wieder hat man auf der Radtour Blick auf die Felsen. Foto: Jasmin Awan

Brunnen, sagenumwobene Felsen und Hütten zur kulinarischen Einkehr

Weiter führt der Weg auf schattigen Waldwegen – vorbei am Rothsteig-Brunnen und dem sagenumwobenen Elwetritschefelsen, bevor sich die Landschaft mit einer Lichtung zur Dahner Hütte im Schneiderfeld hin öffnet. Die Hütte wird vom Pfälzerwald-Verein betrieben und ist ein beliebtes Ziel für hungrige Wander- und Radsportfreunde. Hier gibt es nicht nur kühle Getränke und deftige Pfälzer Kost, sondern auch ein idyllisches Rastplätzchen mitten in der Natur.

Einkehr in der Dahner Hütte. Foto: Jasmin Awan

Zur Stärkung gibt es Leberknödel mit Sauerkraut. Foto: Jasmin Awan

Weiter durch das naturgeschützte Moosbachtal

Die Tour gleitet im Anschluss durch das Naturschutzgebiet Moosbachtal. Zahlreiche Weiher und naturbelassene Wasserflächen – die sogenannten Wooge – säumen den Wegesrand. Besonders bekannt ist der Neudahner Weiher, dessen idyllisch gelegener Campingplatz jedes Jahr viele Naturfreunde anzieht.

Sie geben der Tour ihren Namen: Die vielen Wooge und Seen auf dem Weg. Je nach Jahreszeit, sind Seerosen zu sehen. Foto: Jasmin Awan

Vorbei am Rohrwoog und durch das Rohrwoogtal

Nach der Querung der B427 führt ein befestigter Wirtschaftsweg an weiteren Weihern vorbei, bis hin zum Rohrwoog – einem größeren See inmitten des Waldes, der im Sommer zahlreiche Gäste anlockt.

Immer entlang des Wassers. Foto: Jasmin Awan

Anschließend schlängelt sich die Strecke durch das stille Rohrwoogtal. Ein kurzer, knackiger Anstieg Richtung Erfweiler sorgt danach für eine etwas sportliche Herausforderung, die jedoch schnell bewältigt ist.

Der Rohrwoog. Foto: Jasmin Awan

Zurück nach Dahn – Ausklang in gemütlicher Atmosphäre

Über Reichenbach geht es schließlich zurück nach Dahn. Ein perfekter Abschluss bietet sich bei einem kalten Getränk, einem Eis oder einem Stück Kuchen in einem der kleinen Cafés oder Eisdielen inmitten des pittoresken Ortes.

In Dahn startet und endet die Tour. Foto: Jasmin Awan

Fazit

Bei der Seerosentour handelt es sich um eine gemütliche Genusstour voller Romantik, Naturerlebnisse und stiller Plätze. Sie führt vorbei an Felsen, Weihern, Geschichten und bietet auch kulinarische Einblicke in die Pfälzer Kultur – eine perfekte Mischung für alle, die das Dahner Felsenland in seinem ursprünglichen, entspannten Charakter erleben möchten.