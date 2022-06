Ob im Gebirge oder im Wald: Eine längere Wanderung erfordert Planung von Strecke, Proviant und Ausrüstung. Und einen kühlen Kopf, wenn es mal brenzlig wird.

1. Die Gruppe

Eine Grundregel fürs Wandern lautet: Das Tempo gibt immer der Schwächste vor. Man sollte also überlegen, wer die Person mit der geringsten Ausdauer oder den meisten gesundheitlichen Einschränkungen ist. An ihr orientiert sich sowohl die Dauer der Wanderung als auch ihr Schwierigkeitsgrad. Anspruchsvolle Strecken mit viel Auf und Ab sind etwa für Menschen mit gesundheitlichen Problemen wie Rücken-, Hüft-, Kniebeschwerden, Blutdurck- oder Herzproblemen weniger geeignet. Sind kleinere Kinder oder ältere Menschen dabei, dürfte es weniger um eine sportliche Herausforderung, sondern eher um Genuss und Erholung gehen. Hier ist wohl die gemütliche Runde mit Spielplätzen am Weg und längerer Einkehr – etwa in einer der zahlreichen Pfälzerwald-Hütten – die bessere Wahl.

2. Die richtige Strecke

Im Normalfall läuft man etwa vier Kilometer pro Stunde, ältere Menschen etwas weniger. Bei der Länge der Route entscheidet nicht nur die Kilometerstrecke, sondern auch die Anzahl der Höhenmeter. Vor allem beim Aufstieg. Nach oben gehen ist das Anstrengende.

Mit einem Gehzeitrechner lässt sich anhand der Informationen zu Länge und Höhenmetern der Strecke berechnen, wie lange die Tour in etwa dauert. Man sollte jede Wanderung mit Puffer nach hinten planen. Außerdem sollten die Touren der Jahreszeit angepasst sein: Wichtig ist, dass man zurück ist, solange es draußen noch hell ist.

Egal ob mit Wanderkarte oder App: Bei der Planung der Wanderung ist es sinnvoll, Punkte ausfindig zu machen, bei denen man besonders aufpassen sollte, auf dem richtigen Weg zu bleiben: Große Wegespinnen etwa, wo viele Pfade aufeinandertreffen.

Digitale Wanderrouten-Planung

Auf Internet-Portalen wie Outdooractive und Komoot finden sich zahlreiche Routen – auf für den Pfälzerwald – zum Download. Sie sind häufig sehr gut beschrieben, mit Höhenunterschieden und Bildern versehen. Das Internetportal „Pfalz mit Kids“ bietet zahlreiche Wanderziele in Bild und Text, inklusive Angaben zu Wegbeschaffenheit und Kinderwagentauglichkeit.

Immer mehr Anbieter bringen auch digitale Karten heraus; viele sind kostenfrei, einige kostenpflichtig, manche kann man nur mit Internetzugang umfassend nutzen, manche offline – letzteres ist im Pfälzerwald sehr praktisch, denn nicht überall gibt es Empfang. IT-Experte und Wanderführer Michael Fritsche empfiehlt für Android-Smartphones die App „Locus Map“ in Kombination mit der OSM-Karte „Rheinland-Pfalz“, beides ist kostenfrei. OSM steht für OpenStreetMaps. „Diese öffentlich zugänglichen Karten werden, ähnlich wie die freie Enzyklopädie Wikipedia, von vielen Nutzern engagiert bearbeitet, also laufend editiert, korrigiert, ergänzt. Auch die meisten Markierungen des Pfälzerwald-Vereins oder der Naturfreunde sind somit in ihnen zu finden.“ Keine gedruckte, analoge Karte könne dermaßen aktuell sein, so Fritsche.

Markierte Touren

Wer sich noch wenig im Pfälzerwald auskennt und analog unterwegs ist oder sein möchte, also ohne das digitale Helferlein Smartphone, der sucht sich am besten eine Strecken- oder Rundwanderung heraus, die narrensicher markiert ist. Zum Beispiel die fünfte Etappe des Prädikatswegs „Pfälzer Weinsteig“ (von Neustadt nach Sankt Martin), markiert mit rot-weißer Welle. Oder den Premiumwanderweg „Pfälzer Hüttentour“, in den man in Gleisweiler einsteigen kann – nicht zu verwechseln mit dem „Pfälzer Hüttensteig“, der als Prädikatsfernwanderweg auf insgesamt 93 Kilometern rund um die Verbandsgemeinde Lambrecht führt. Auch, weil es interessant sein mag, Abstecher zu Sehenswürdigkeiten wie Grenz- oder Rittersteinen nicht zu verpassen, empfiehlt sich die Mitnahme eines gedruckten Prospekts mit Karte, wie ihn Tourismusbüros bereithalten.

3. Achtung bei Apps und Routenbeschreibungen im Netz

„Viele sind heute öffentliche Nahverkehrsapps gewohnt und erwarten dann, dass eine App in der Natur genau so verlässlich funktioniert, aber das lässt sich nicht eins zu eins übertragen“, sagte der Sprecher der Bayerischen Bergwacht, Roland Ampenberger, nach der Rettung von rund 100 Schülern, die in den Alpen in Bergnot geraten waren. Und Stefan Winter vom Deutschen Alpenverein weist darauf hin, dass bei Beschreibungen im Internet oft nicht bekannt ist, wie erfahren und leistungsstark die Autoren sind. „So wird ein Profibergsteiger eine mittelschwere Tour als einfach titulieren, während diese Tour für einen Anfänger bereits an seinem persönlichen Limit ist.“

Diese Warnungen gelten nicht nur fürs Wandern in den Bergen. Man sollte bei Routenbeschreibungen im Netz immer ins Impressum schauen und prüfen, wer der Autor ist. Außerdem ist es wichtig, die Beschreibungen anhand der Realität vor Ort zu prüfen und die Planung entsprechend anzupassen – etwa eine kürzere Route zu wählen oder früher umzukehren, wenn man merkt, dass die Zeitangaben in der Beschreibung stark vom eigenen Tempo abweichen und die Zeit bis zur Dunkelheit knapp werden könnte.

4. Die Ausrüstung

Das A und O sind die Schuhe. Welche die richtigen sind, hängt von Gelände, Strecke und Untergrund ab. Reinhard Schneider, der seit 65 Jahren wandert und in Maikammer ein Sportbekleidungsgeschäft betreibt, hat die Erfahrung gemacht, dass Gelegenheitswanderer sich mehr um die bunten Funktionsjacken Gedanken machen und dabei das Schuhwerk vernachlässigen. Dabei kann das Umknicken oder Abrutschen viel eher zum schmerzhaften Abbruch einer Wanderung führen, als eine ungeeignete Hose oder Jacke. Auch nicht eingelaufene Wanderschuhe können sehr unangenehm werden: Es drohen schmerzhafte Druckstellen und Blasen.

Nach einem Blick auf die Wettervorhersage – und vorm Loswandern auch in den Himmel – sollte gegebenenfalls der Regenschutz nicht vergessen werden.

In den Rucksack gehören neben ausreichend Wasser und Proviant in jedem Fall eine aktuelle Wanderkarte und eine Wegbeschreibung, aufs Handy die wichtigsten Apps. Außerdem empfehlenswert:

ein Kompass, wenn man damit umgehen kann

eine Trillerpfeife, damit man auf sich aufmerksam machen kann (vor allem, wenn man alleine unterwegs ist)

Taschen- oder Stirnlampe, falls man doch mal in die Dunkelheit kommt

eine Rettungsdecke aus dem Erste-Hilfe-Kasten gegen Auskühlung – etwa für den Extremfall, dass man sich doch verirren und die Nacht im Wald verbringen sollte

ein Anti-Zecken-Spray, denn im Pfälzerwald sind die Plagegeister aktiv, vor allem dort, wo höheres Gras wächst. Solche Grasflächen lassen sich meist vermeiden, indem man auf dem Weg bleibt.

Wer sein Smartphone mitnimmt, hat Kompass, Fotoapparat, Videokamera, Taschenlampe, Mikrofon, Notruf, Lupe, Bestimmungsbuch und Wanderkarte in einem – und spart dadurch eine Menge Gewicht. Auch ohne Empfang, der nicht überall im Pfälzerwald gegeben ist, leistet das Gerät wertvolle Dienste. Natur-Apps, Karten und Routen können vorab heruntergeladen werden, und GPS ist netzunabhängig. Wer keine Outdoor-Navigation nutzt, kann immerhin am Wanderparkplatz flugs die dortige Wandertafel abfotografieren, bevor er den ausgewählten Weg betritt und der Markierung konsequent folgt. So lässt sich etwa am Sankt Martiner Sandwiesenweiher in den (kürzeren) Auerochsenweg oder in den (längeren) Hochberg-Rundweg einsteigen.

5. Proviant einpacken

Um auf einer längeren Wanderung nicht zu unterzuckern, sollte man rechtzeitig trinken und essen: „Idealerweise immer, bevor man Hunger und Durst entwickelt“, rät Alpenverein-Vertreter Winter. Konkret: Vor dem Start ausgiebig frühstücken und spätestens alle zwei Stunden etwas zu sich nehmen, seien es Müsliriegel, eine Banane oder ein belegtes Brot. Dazu mindestens jede Stunde eine Trinkpause einlegen.

6. Im Notfall

Erschöpfung, Orientierungslosigkeit, Stürze – wer bei der Wanderung in Not gerät, sollte Ruhe bewahren, Pause machen, sich gegebenenfalls von anderen Wanderern helfen lassen. Im Ernstfall ruft man die 112 an. Die Notrufnummer funktioniert europaweit.

In Rheinland-Pfalz gibt es Rettungspunkte, die Wanderkarten eingetragen sind. An diesen Stellen sollte Handy-Empfang sein und man kann die Zahl auf dem Schild den Rettungskräften durchgeben – diese sind in der Zentrale bekannt.

Wer sich verirrt und eine Wanderkarte dabei hat, kann zunächst versuchen, auf dieser nachzuvollziehen, ab wann man den Weg verloren hat, empfiehlt Wanderführer Jürgen Wachowski. Hilfreich sei es, sich an „Wegespinnen“ zu orientieren und diese mit der Karte vergleichen.

Wenn das nicht hilft, sind die Sinne gefragt: Sind Wegemarkierungen an Bäumen, große Forstwege oder Strommasten zu sehen? Letztere führen meist zurück in die Zivilisation. Mann kann nach Auto- und Motorengeräuschen, Kirchenglocken oder im besten Fall sogar Stimmen lauschen.