Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Hilfe zur Selbsthilfe – dieser Gedanke ist verbunden mit der Schuhfabrik, die der Hauensteiner Unternehmer Carl-August Seibel 2020 in Kenia gebaut hat. In einem neuen Projekt setzt er dies fort und unterstützt in dem ostafrikanischen Land den Aufbau einer Online-Akademie. Deren Ziel: eine gute Schulbildung für möglichst viele junge Menschen. Von Mechthild Treusch

Schule hat in Kenia einen besonderen Stellenwert. „Schule ist für die Kinder etwas Tolles“, sagt Carl-August Seibel, „sie gehen gerne hin, sie wollen