Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Pfälzer Hüttenkultur entwickelt ihre eigenen Antikörper gegen das Coronavirus: Die ersten Häuser bieten bereits Schorle und Saumagenbrötchen zum Mitnehmen an. Ab nächstem Mittwoch sollen Wanderer dort auch wieder Platz nehmen dürfen. Vorausgesetzt, die Gäste halten sich an strenge Regeln. In allen Details stehen die aber noch gar nicht fest.

Erst mit eineinhalb Metern Abstand zum Vordermann Schlange stehen, dann vorbei am Desinfektionsmittelspender, um vor der Spuckschutz-Scheibe endlich den Schorle-to-go zu bestellen: