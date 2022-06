Es gibt eine weitere Parallele zwischen dem Jäger, der bei Kusel zwei Polizisten erschossenhaben soll, und dem Jäger, der in Saarbrücken auf Polizisten schoss: Beide Männer wehrten sich jahrelang erfolgreich dagegen, ihre Waffen abgeben zu müssen.

Dies ergaben Recherchen der RHEINPFALZ. Der mutmaßliche Täter von Kusel, Andreas S., hatte im Herbst 2004 bei der Hasenjagd einem befreundeten Jäger eine Ladung Schrot verpasst und ihn schwer verletzt. Deswegen wurde er zu einer Geldstrafe von 5000 Euro verurteilt. Bei einer hohen Strafe (Geldstrafe von mindestens 60 Tagessätzen oder Haftstrafe), schreibt das Gesetz vor, dass Jagdschein, Waffenbesitzkarte und Waffen entzogen werden. Andreas S. gelang es damals aber mindestens vier Jahre lang, den Entzug seiner Waffen hinauszuzögern, indem er prozessierte und öfter umzog.

Ähnliches zeigt sich jetzt im Fall Saarbrücken-Klarenthal. Der Jäger und Rechtsanwalt Michael E. war im Jahr 1998 wegen diverser Delikte im Rotlichtmilieu festgenommen worden und saß ein knappes Jahr in Untersuchungshaft. Im Prozess 1999 wurde er dann zu zwei Jahren Haft verurteilt, ausgesetzt zur Bewährung. Dieses Urteil hätte zum zügigen Entzug von Jagdschein, Waffenbesitzkarte und Waffen führen müssen. Doch auch Michael E. wehrte sich dagegen mit allen juristischen Mitteln.

Wegen Delikten im Rotlichtmilieu festgenommen

Die Stadt Saarbrücken prüft zurzeit, wie lange sich Michael E. erfolgreich sträubte. Nach ersten Erkenntnissen vergingen einige Jahre, bis er seine Waffen tatsächlich abgeben musste. 2011 bekam er sie dann wieder, so die Stadt Saarbrücken. Zunächst verlautete, Michael E. seien die Waffen zehn Jahre lang entzogen worden. Nun prüft die Verwaltung intern, wie lange der Mann bis 2011 tatsächlich waffenlos war.

Kreisverwaltung Homburg verweigert bis heute Auskunft

Ähnlich wie Andreas S., der mutmaßliche Todesschütze von Kusel, war auch Michael E., schon in jungen Jahren Jäger. Michael E. erhielt seinen ersten Jagdschein 1975. Da war er 20 Jahre alt. Dies teilte die Stadtverwaltung Saarbrücken auf Anfrage mit. Der Behörde ist nicht bekannt, wo der Mann, der zunächst lange studiert hatte und seit 1994 als Rechtsanwalt tätig war, in all den Jahren auf die Jagd ging. Er besaß einen Jagdschein von 1975 bis zu seinem Tod am Freitag vor Pfingsten. Ausgenommen ist nur ein unbestimmter Zeitraum vor 2011. Ein Nachbar sagte, der Rechtsanwalt und Waffennarr habe sein Revier bei Lauterbach im Warndt nahe der Grenze zu Frankreich gehabt.

Auch Andreas S., der angeklagt ist, bei Kusel zwei Polizisten erschossen zu haben, war schon in jungen Jahren Jäger. Er hatte den Jugendjagdschein mit 16 Jahren erworben, mit 18 verfügte er über den Jagdschein für Erwachsene, ab seinem 21. Geburtstag hatte er sein erstes Revier in Niederbexbach. Die Kreisverwaltung Homburg weigert sich bis heute, darüber Auskunft zu geben, wie lange Andreas S. sein Revier in Niederbexbach gepachtet hatte und somit bejagen durfte.

Auch den Rhodesian Ridgeback erschossen

Andreas S. ist angeklagt, am 31. Januar bei Ulmet bei Kusel zwei Polizisten erschossen zu haben. Michael E. verwundete am Freitag vor Pfingsten einen Polizisten durch einen Schuss schwer. Er wehrte sich durch den Schuss dagegen, dass ihm sein Waffenarsenal nach einer neuerlichen Verurteilung erneut abgenommen werden sollte. Mit der Polizei lieferte er sich einen Schusswechsel. Als die Polizei später in sein Haus eindrang, hatte er sich und seinen Hund, einen Rhodesian Ridgeback, erschossen.

