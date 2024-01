Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fehlwürfe in grünen Tonnen sorgen für Probleme bei der Weiterverwertung von Bananenschalen, Unkraut und Co. Städte und Landkreise in der Pfalz haben deshalb die Kontrollen erhöht. Mit mehr oder weniger Erfolg. Manche Kommunen wollen technisch aufrüsten.

Die Deutschen sind Weltmeister bei der Mülltrennung. So lautet zumindest die Legende. Wer Fachleute in der Pfalz in Sachen Abfall befragt, bekommt allerdings Zweifel an der Erzählung