Der Krieg in der Ukraine betrifft auch Menschen, die russische Wurzeln haben, aber schon lange in Deutschland leben. Weil sie sich zunehmend bedroht und ausgegrenzt fühlen, demonstrieren sie jeden Samstag mit einem Autokorso durch den Donnersbergkreis. Im Gespräch mit Martin Schmitt erzählt Organisator Alexander Galonskij, was ihn bewegt. Und was er fürchtet.

Dobry den, Herr Galonskij. Sie haben für Samstag einen Autokorso durch den Donnersbergkreis angemeldet. Warum?

Guten Tag auch Ihnen. Ja, das stimmt. Wir wollen als Deutsche mit