Woher der Riesling seinen Namen hat, wie er in die Region gekommen ist und was Pfälzer Riesling so besonders macht. Darum geht es in der neuen Podcast-Folge „Wissensdurst“.

Wenn man an Wein und die Pfalz denkt, schießt den meisten als Erstes ein Wort in den Kopf: Riesling. Ob als Lagenwein oder Rieslingschorle – die vielfältige Rebsorte ist in der Pfalz nicht wegzudenken. Doch auch im Ausland ist Pfälzer Riesling berühmt. Immerhin ist die Pfalz das größte Anbaugebiet für Riesling weltweit. Grund genug, dem Aushängeschild der Pfalz eine eigene Folge in „Wissensdurst“, dem Weinpodcast der RHEINPFALZ zu widmen. In dem Audioformat sprechen die Wein-Expertin Janina Huber gemeinsam mit den Redakteurinnen Rebecca Singer und Vanessa Betz über fünf Dinge, die vielleicht noch nicht jeder über den Riesling weiß.

Janina Huber, der Riesling ist in der Pfalz allgegenwärtig. Gibt es trotzdem etwas, was der ein oder andere vielleicht noch nicht gehört hat?

Gefühlt weiß man wirklich in der Pfalz schon alles über Riesling, aber ich denke, es gibt doch noch ein paar Dinge, die für manche noch neu sind. Zum Beispiel, dass es auch roten Riesling gibt. Aber: Roter Riesling ist kein Rotwein. Stattdessen handelt es sich dabei um eine Mutation des weißen Rieslings, den wir normalerweise kennen. Mutation bedeutet immer, dass sich etwas zufällig im Weinberg verändert hat, und in diesem Fall hat die Riesling-Traube eine rötliche Schale bekommen. Allerdings ist sie nicht dunkel wie bei Rotweintrauben, sondern nur ganz leicht roséfarben.

Wie schmeckt roter Riesling im Vergleich zum weißen?

Ich finde, der weiße Riesling hat mehr Substanz als die rote Variante. Der rote Riesling kommt mir etwas leichter vor und hat so etwas Würziges mit drin. Wenn der Wein bei der Herstellung etwas länger mit den Schalen der Trauben in Kontakt gekommen ist, kann er zudem auch leicht in Richtung Rośe gehen.

Gibt es noch mehr Dinge, die vielleicht noch nicht jeder über Riesling weiß?

Ich könnte mir vorstellen, dass auch nicht alle wissen, wie der Riesling zu seinem Namen gekommen ist. Oder dass die Rebsorte leider nicht in der Pfalz zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurde, sondern im Rheingau. Und noch eine Besonderheit: Man kann auch nach Riesling riechen.

Dieses Gespräch ist ein Ausschnitt der neuen Folge von „Wissensdurst".