Die Rheinauen in Hördt sind ein kleines grünes Paradies. Der Auenwald steht auf alten Rheinschlingen. Über den gut ausgeschilderten Treidlerweg lässt er sich bestens erkunden. Wenn man überhaupt so weit kommt. Ein Vormittag mit dem Landauer Biologen Frank Lehmann, der so viel zu erzählen hat, dass das eigentliche Ziel sogar aus den Augen gerät.

Zum Treidlerweg wollte ich, aber so weit bin ich gar nicht gekommen. Mit Frank Lehmann, dem Biologen aus Landau, beginnt das Abenteuer Rheinauen in Hördt auf dem Parkplatz, der sich über die L552 erreichen lässt. Wir laufen los, bleiben aber schon an den Tongruben hängen.

Wer? Wie? Was? Treidlerweg, Tongruben, was soll das denn sein? Eins nach dem anderen. Wir sind in der Nähe des Rheins und gelangen auch relativ zügig zu einem Altrheinarm. Der Fluss ist der Schlüssel zur Erklärung des Namens für den 12,8 Kilometer langen Rundwanderweg, der in seiner vollen Länge, aber auch in Teilen angegangen werden kann.

Was es mit dem Urwald auf sich hat

Getreidelt wurde früher einmal. Es war ein Knochenjob. Für den Menschen, vor allem aber für die Pferde, die – als es noch keine Dampfschiffe gab –, Schiffe flussaufwärts ziehen mussten. Wir sind also in Hördt in der Verbandsgemeinde Rülzheim. Hier lässt sich erkennen, was treideln hieß, denn es gibt einen befestigten Weg der längs des Rheinufers verläuft.

Auf der anderen Seite des Wegs spendet der Pfälzer Urwald Schatten. Nur an der Donau gibt es noch vergleichbare Auenwälder, sagt Frank Lehmann, der Naturführer und Lehrer ist. Aber halt mal, was hat es denn mit dem Urwald auf sich? Dazu rufe ich dann doch lieber mal im Forstamt Pfälzer Rheinauen in Bellheim an. Das Kopfschütteln am anderen Ende der Leitung ist zu erahnen. „Urwald, das ist schon der falsche Begriff“, sagt die Forstamtsleiterin.

Von Urwald kann deshalb keine Rede sein, weil die Hördter Rheinaue im Zuge der Tullaschen Rheinbegradigungen entstanden ist, also erstens menschengemacht und zweitens auch noch der jüngste Wald weit und breit ist, um die 180 bis 200 Jahre alt. Damals sei die Landschaft „umgekrempelt“ worden. Und so ist ein reiner Kulturwald entstanden. „Der Wald steht auf alten Rheinschlingen“, sagt Monika Bub.

Die Schüler kennen alle Libellenarten

Aber zurück in den Wald und zu Frank Lehmann. Auf die Frage, ob die Schüler sich überhaupt für die Pflanzen und Tiere interessieren, lacht er. Denn: „Interesse kann man wecken.“ Seine Kinder kennen die Libellenarten in den Auen alle beim Namen und auch die Vogelarten, Blumen und Bäume sind für sie keine Unbekannten. Das hat mit seiner eigenen Schulzeit zu tun, in der es im Unterricht kaum mehr als Schneeglöckchen, Tulpe und Sonnenblumen gegeben habe. Das war für ihn „die reine Weltverlangweilung“. Der kleine Frank in Solingen wollte aber mehr wissen. Deshalb ist der heute 51-Jährige, der wegen einer Doktorandenstelle einst in die Pfalz gekommen war, auch Biologe geworden.

Nachdem er einige Jahre als Naturführer gearbeitet hatte, ging er zur Montessori-Schule in Landau. Und dort unterrichtet er seit 2001 Biologie. Die Schüler nennen ihn Bio-Frank. Und nicht nur die kennen ihn. Ein junger Mann, der mit dem Fahrrad unterwegs ist, erkennt den auf dem Boden kauernden Biologen, der dabei ist, einen Schmetterling zu fotografieren, und hält an. „Sie waren schon lange nicht mehr hier“, sagt Valentin Fischer aus Hördt. Der 19-Jährige, der schon bei Führungen des Landauers dabei war und ihn daher kennt, hat in diesem Jahr Abitur gemacht. Und will was studieren? „Eventuell Biologie, ich interessiere mich dafür und bin gerne im Wald“, sagt er und schwingt sich aufs Rad.

Abstecher an die Tongruben

Dann geht es auch für uns weiter. Die Tongruben sind kastenförmige Seen und Teiche. Dort wurde früher Ton abgebaut, der zur Ziegelproduktion diente. Die Löcher im Boden sind geblieben. Sie haben sich mit Wasser gefüllt. In den größeren wird gefischt, die kleineren haben ihre Ruhe. Einer dieser kleinen Seen ist von gelben Seerosen belegt. „Hier haben wir eine ursprüngliche Wasserpflanzenvielfalt“, sagt Lehmann, der den Besuchern des Treidlerwegs Abstecher an die Teiche empfiehlt. Stehenbleiben, schauen und staunen. Allerdings sind die Becken in Privatbesitz.

Pflanzliche und tierische Sorgenkinder

Frank Lehmann wird nicht müde, seine Liebe für die Natur zu teilen. Ich werde gebadet in Blättern, Blüten, Faltern. Sein Leitsatz: „Nur was wir kennen, lieben wir, und nur was wir lieben, schützen wir.“ Aber alles können wir gar nicht schützen. Diese Illusion nimmt mir jedenfalls Monika Bub. Um nur zwei ihrer Sorgenkinder zu nennen, ein pflanzliches und ein tierisches: In der Rheinaue ist das flächendeckende Eschensterben kaum zu stoppen. Ein Pilz aus dem östlichen mediterranen Mittelmeer-Raum setzt den Bäumen zu, die rund 40 Prozent dieses Waldes ausmachen. Die Sporen des Falschen Grünen Stengelbecherchens dringen über Blüte oder Wurzel in die Esche ein. Und dagegen ist kein Kraut gewachsen.

Was bleibt, ist aufzuforsten. Das Grundgerüst bei der Aufforstung bilden Stieleiche, Winterlinde, Feldahorn, Wildapfel und Wildbirne, vereinzelt werden auch neue Sorten ausprobiert: etwa die Baumhasel – um zu testen, ob sie gut mit dem Klimawandel klarkommt. Auch den Lebensraum des Moorfroschs bedroht ein Eindringling. Der aus Amerika stammende Kalikokrebs ist wehrhaft und verfressen. In stehenden und langsam fließenden Gewässern verbreitet dieser Flusskrebs sich überall. Und auch wenn die Uni Karlsruhe mit ihrer Forschung gerne dazu beitragen würde, den Eindringling in den Griff zu bekommen, sieht Monika Bub darin ein fast auswegloses Unterfangen.

Aue als Hochwasser-Reserveraum

Alles ist im Fluss am Fluss. Weshalb es für die Forstamtsleiterin eine offene Frage ist, wie die Bäume hinter dem Deich eines Tages reagieren werden, wenn ein 200-Jahr-Hochwasser kommen sollte und die Aue als Hochwasser-Reserveraum fungieren müsste. Das ist beschlossen, das entsprechende Planfeststellungsverfahren läuft. Dabei sollen die Spitzen eines möglichen Hochwassers gekappt werden, damit rheinabwärts bei der BASF nicht alles absäuft. Es geht um 32 Millionen Kubikmeter Wasser, die der Raum auffangen würde – mit ungewissem Ausgang für den Auwald.

Die Frage, wie und wann und warum ein Baum eines Tages umfällt, lässt sich nicht abschließend beantworten, gesteht Monika Bub. Es gebe viele Ideen, Theorien. „Aber da bekommt man auch seine Grenzen gezeigt, die Natur weiß mehr als wir.“

