Gisela Temme aus dem pfälzischen Bann im Landkreis Kaiserslautern ist leidenschaftliche Bäckerin. Unter dem Namen „Kreative Tortenkunst“ gestaltet sie nicht nur Motivtorten, sondern gibt auch Backkurse. Für DIE RHEINPFALZ hat sie eine Weinfass-Torte entworfen. Dabei darf auch das RHEINPFALZ-Maskottchen Nils Nager nicht fehlen.

Der Zeitaufwand für die Torte liegt bei rund 3 bis 4 Stunden ohne die Backzeit für die Böden und die Kühlzeit. Um die Weinfass-Torte herzustellen, benötigt man insgesamt sechs Mandelbiskuit-Tortenböden mit unterschiedlichem Durchmesser:

2x 15 cm Durchmesser

2x 17,5 cm Durchmesser

2x 20 cm Durchmesser

Die Tortenböden werden mit einer Weincreme gefüllt und gestapelt. Anschließend wird die Torte mit einer Schweizer Buttercreme bestrichen und mit Fondant eingedeckt. Als Verzierungen eignen sich Elemente wie Weintrauben aus Fondant oder Marzipan.

Mandelbiskuit-Boden

Zutaten:

6 Eier

1 Prise Salz

120 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

120 g Mehl

100 g Speisestärke

2 Teelöffel Backpulver

80 g gemahlene Mandeln

Die Zutaten reichen für eine Backform mit 24 bis 26 cm Durchmesser.

Zubereitung:

Die Eier mit dem Salz, dem Zucker und dem Vanillezucker circa 8 bis 10 Minuten lang schaumig rühren. Das Mehl mit der Speisestärke und dem Backpulver gut vermischen und in zwei Etappen vorsichtig in die Eigelbmasse sieben und vorsichtig unterheben. Danach die Mandeln in die Teigmasse unterheben.

In eine mit Backpapier ausgelegte Backform füllen und bei 160 °C Umluft für circa 35 bis 40 Minuten backen. Mit einem Holzstäbchen kurz vor Ende der Backzeit in den Teig piksen und prüfen, ob der Mandelbiskuit bereits durchgebacken ist (Stäbchenprobe).

Feine Weincremefüllung

Zutaten:

500 g Mascarpone

175 g Frischkäse

Saft einer halben Zitrone

125 g Puderzucker

75 ml lieblicher Wein (Rose, Weißwein, Rotwein, Sekt oder Champagner)

Die Zutaten ergeben eine Masse, die ausreicht um eine Torte mit 24 bis 26 cm Durchmesser zu füllen.

Zubereitung:

Die Mascarpone mit dem Frischkäse, dem Zitronensaft und dem Puderzucker glatt rühren. Dann den Wein zugeben und mit der Masse vermengen.

Schweizer Buttercreme

Zutaten:

180 g Eiweiß

280 g Zucker

500 g Butter (Raumtemperatur)

Zubereitung:

Das Eiweiß mit dem Zucker über einem Wasserbad auf circa 75 bis 80 °C erhitzen. Dann die Masse in einer Rührschüssel so lange schlagen, bis eine feste Eiweißmasse entstanden ist (circa 8 Minuten). Nun die zimmerwarme Butter in kleinen Stücken zu der Eiweißmasse geben und gut verrühren. Es entsteht eine sehr gut streichfähige Buttercreme, die als Unterlage für Fondant geeignet ist und zum Einstreichen der Torte genommen wird.

Anleitung Weinfass-Torte

Alle Böden zweimal aufschneiden, mit dem Wein, den man für die Cremefüllung verwendet hat, gut tränken und jeweils mit der Weincreme füllen. Als frische Komponente kann man optional auch Früchte wie Himbeeren mit auf die cremegefüllten Böden geben.

Die Böden wie folgt aufeinander stapeln: 15 cm, 17.5 cm, 20 cm, 17,5 cm, 15 cm. So entsteht eine typische Fassform.

Die fertig gestapelte Torte nun mit der Schweizer Buttercreme einstreichen und die Creme schön glatt ziehen. Die Torte muss nun mindestens 2 bis 3 Stunden in den Kühlschrank.

Nach der Kühlzeit die Torte mit „Fassbrettern“ aus Fondant verzieren. Als Dekoration können Trauben und Weinlaub aus Fondant an der Torte angebracht werden.

