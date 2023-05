Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wegen einer illegalen Reichsgründungsfeier am Bismarckturm bei Bad Dürkheim vor gut einem Jahr soll sich am Mittwoch ein Pfälzer Rechtsextremist vor Gericht verantworten. Dass der Mann zwölf Monate später offenbar wieder so eine Kundgebung organisieren wollte, bleibt für ihn hingegen wohl ohne Folgen. Zu verdanken hat er das der Polizei.

Es ist ein spontaner Großeinsatz, zu dem die Polizei an einem Sonntag im Januar 2021 Kollegen aus mehreren Dienststellen der Region zusammentrommelt: Am Bismarckturm auf dem Peterskopf