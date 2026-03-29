In dieser Stadt sind 2025 – gemessen an der Anzahl der Einwohner – die meisten Knöllchen verteilt worden. Interessant: Auch anderswo wurde deutlich häufiger verwarnt.

Wenige Dinge bringen den Bürger so schnell in Rage wie das unter den Scheibenwischer geklemmte Knöllchen. Ja, es gibt sie: Die kuriosen Fälle, bei denen Autofahrer vielleicht zu Unrecht mit einem Strafzettel bedacht wurden. Zuletzt ärgerte sich ein Landauer über fehlende Markierungen auf einem Parkplatz nahe eines Elektrofachmarktes. Der Mann wurde trotzdem zur Kasse gebeten, weil er offenbar sein Auto nicht richtig abgestellt hatte. Doch sind wir mal ehrlich: In den meisten Fällen stand das Auto einfach im Parkverbot, war die Parkuhr bereits abgelaufen oder das Parkticket fehlte gleich ganz.

Mehr Menschen, mehr Autos, mehr Knöllchen

Die RHEINPFALZ hat sich wieder einmal auf die Suche begeben nach der Pfälzer Stadt, die im vergangenen Jahr die meisten Strafzettel für das Falschparken verteilt hat. Interessant ist dabei wie immer nicht nur die Anzahl der insgesamt verteilten Knöllchen, sondern auch die Anzahl pro Tausend Einwohner. So lässt sich ins Verhältnis setzen, ob die Städte gemessen an ihrer Einwohnerzahl viele oder wenige Strafzettel verteilt haben.

Ein Blick in die Daten zeigt: Vieles ist im Vergleich zum Vorjahr ähnlich. In absoluten Zahlen liegen die großen Städte Ludwigshafen (zirka 99.000 Knöllchen) und Kaiserslautern (zirka 76.000 Knöllchen) vorne. Klar: Wo es verhältnismäßig viele Straßen, Menschen und Autos gibt, da fallen automatisch mehr Strafzettel an. Gleichzeitig stehen den Städten mehr Kontrolleure zur Verfügung.

Setzt man nun Strafzettel und Einwohnerzahl ins Verhältnis, wird es schon interessanter. Der Spitzenreiter ist wie im Vorjahr Kaiserslautern (757 Strafzettel pro Tausend Einwohner). Auf Platz zwei liegt wieder Landau (654 Strafzettel pro Tausend Einwohner) – jene Stadt, die schon länger für strenge Kontrollen bekannt ist. Beide Städte erreichen den exakt gleichen Wert wie im Vorjahr. Doch dahinter gibt es einige Veränderungen. Die Zahlen zeigen nämlich: Vor allem in Speyer und Frankenthal wurde deutlich häufiger verwarnt. In Speyer verteilten die Ordnungshüter im vergangenen Jahr rund 3000 Strafzettel mehr als noch ein Jahr zuvor. In Frankenthal waren es sogar ganze 8000 mehr. Speyer kommt somit auf einen Wert von 626 Knöllchen pro Tausend Einwohner, in Frankenthal sind es 592 pro Tausend Einwohner. Für beide Städte ist das eine deutliche Steigerung. Sie lassen somit die größte Stadt der Pfalz, Ludwigshafen, hinter sich.

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Strengere Kontrollen oder rücksichtsloser geparkt?

Die RHEINPFALZ hat in ihrer Anfrage an die Städte gleich mitgefragt, was mögliche Gründe für einen Anstieg sein könnten – zum Beispiel besondere Kontrollschwerpunkte. Die Stadt Frankenthal antwortet, dass man im vergangenen Jahr einen besonderen Fokus auf Kontrollen rund um Schulen und Kindergärten gelegt habe. Grundsätzlich bestreife man aber das gesamte Stadtgebiet gleichermaßen. Die deutliche Steigerung erklärt man mit Personalaufstockungen, wodurch die Kontrollen im gesamten Stadtgebiet intensiviert werden konnten.

Aus Speyer heißt es, dass es keine nennenswerte Änderungen bei der Verkehrsüberwachung gegeben habe. Vielmehr sei der demografische Wandel ein Faktor. Die Parkplatzknappheit verlagere sich zunehmend von der Innenstadt in die umliegenden Quartiere, schreibt eine Sprecherin der Stadt. „Während ältere Generationen oft kein oder nur ein Fahrzeug besaßen, ziehen jüngere Bewohner mittlerweile mit mindestens einem Fahrzeug in diese Quartiere.“ Zudem führte die Nachverdichtung und die damit verbundene Zunahme der Wohneinheiten zu einer weiteren Belastung der Parkplatzsituation. Soll heißen: In Speyers Quartieren leben immer mehr Menschen mit mehr Autos. Und wo mehr Autos stehen, wird auch häufiger falsch geparkt.

Womit wir wieder am Anfang wären: Kontrollieren wirklich manche Städte strenger als andere? Oder wird in einer Stadt nicht eher doch rücksichtsloser geparkt als in einer anderen? Überzeugt war man davon jedenfalls in Pirmasens. Dort teilt man auf Anfrage mit: „Die Unterschiede zum Vorjahr ergeben sich offensichtlich aus dem Verhalten der Verkehrsteilnehmer, die sich weniger an die geltenden Regelungen halten.“