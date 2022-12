Die Südpfalz rund um Wörth ist gesegnet mit vielen schönen Teichen und See. Diese gemütliche 26-Kilometer-Tour führt an vielen vorbei und ist hauptsächlich flach.

Die Tour, die die Pfalz-Touristik veröffentlicht hat, beginnt in Wörth am Bahnhof, man kann also mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Der Weg führt zum Rhein bei Maximilansau, an dem man zunächst entlang radelt – immer an der Beschilderung „Rheinradweg“ orientieren. Am Ende der Rheinstraße biegt man rechts ab und fährt weiter auf dem Rheinradweg bis nach Neuburg am Rhein. Dieser Streckenabschnitt führt an idyllischen Weihern und Seen am Altrhein entlang. In Neuburg kann man sich in einem Café oder Restaurant stärken. Dann geht es weiter über den PAMINA-Radweg Lautertal an der Lauter entlang bis Berg. Im Ort geht es rechts in die Lammstraße und dann gleich wieder rechts in die Bruchbergstraße. Am Ende der Straße noch ein weiteres Mal rechts abbiegen und schon geht es in den Bienwald – bis nach Hagenbach. Von hier aus führt der Radweg entlang der Landstraße die übrigen etwa sechs Kilometer zurück nach Wörth.

Mehr Infos zur Tour unter suedpfalz-tourismus.de