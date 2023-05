Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der junge Mann, der bei dem Kerweunfall im Kreis Kaiserslautern im Juli 2019 zwei Frauen lebensgefährlich verletzte, muss nicht ins Gefängnis. Das Jugendschöffengericht am Amtsgericht Kaiserslautern hat den arbeits- und berufslosen 20-Jährigen am Donnerstag zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Die beiden Opfer, die lebenslang an den Folgen des Unfalls leiden werden, reagieren unterschiedlich auf das Urteil.

Der Angeklagte hatte schon als Kind Konzentrations- und Aggressionsprobleme, er „rastete manchmal aus“, prügelte sich – dieses Bild des 20-Jährigen und seiner Jugend