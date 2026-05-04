Zum Auftakt des Prozesses gegen einen Pfälzer Apotheker, der Darknet-Händler mit Suchtmitteln versorgt haben soll, wurden am Montag am Landgericht Koblenz noch keine Zeugen vernommen. Das soll erst am Mittwoch erfolgen, wie die Pressestelle des Gerichts auf Anfrage informierte.

Drei der insgesamt sieben Angeklagten, darunter der Apotheker und die Abnehmer der verschreibungspflichtigen Betäubungsmittel, sitzen demnach weiter in Untersuchungshaft. Am Montag wurde die Anklageschrift verlesen. Der Fall war ans Licht gekommen, weil der Pharmazeut vor dem Verwaltungsgericht in Neustadt gegen die sofortige Schließung seiner Apotheke durch das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung geklagt, aber verloren hatte. Dabei ging es um erhebliche hygienische Mängel im Labor und am Rezepturarbeitsplatz. Seine Apotheke musste er aufgeben.

In dem Strafprozess in Koblenz wegen Verbrechen nach Paragraf 29a des Betäubungsmittelgesetzes muss er sich wegen des Vorwurfs verantworten, seit mindestens 2023 Opioide, Benzodiazepine, Schlafmittel sowie Schmerz- und Narkosemittel in großen Mengen verkauft zu haben, ohne dass dafür Rezepte vorgelegen hätten. Den übrigen Angeklagten werden illegaler Handel von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen.

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