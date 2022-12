Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause ist dieses Jahr privates Böllern wieder erlaubt. Die Regeln, ob und wo man knallen darf, machen die Städte und Gemeinden. RHEINPFALZ-Redakteur Fabian Koser und Volontär Maximilian Schenk setzen sich mit der Frage auseinander: Soll noch geböllert werden?

Pro Feuerwerk: Von Fabian Binder

Endlich wieder Feuerwerk! Eine Stichprobe bei ein paar Pfälzer Kommunen zeigt, dass nach zwei Corona-bedingten stillen Silvesternächten privates Böllern dieses Jahr wieder erlaubt sein wird. Und das ist gut so.

Bei all der im Moment in Sachen Pandemie gepredigten Eigenverantwortung soll man diese doch den Menschen auch beim Böllern zugestehen. Genügend Feiernde kriegen es jedes Jahr hin, den Nachthimmel zu erleuchten, ohne sich Gliedmaßen abzusprengen. Soll man wegen der wenigen, die sich nicht an die Gebrauchshinweise halten, dem verantwortungsvollen Rest auch den Spaß verderben?

Ein Verbot würde Böllern zudem in die gleiche, illegale Ecke drängen wie das Kiffen bislang: Der Handel würde dort stattfinden, wo es keine Qualitätsstandards gibt. Ein Resultat davon sieht man auch jetzt schon, denn jedes Jahr werden Knallkörper aus den Nachbarländern eingeführt, die nicht selten deutlich mehr Sprengkraft haben als das, was man im deutschen Supermarkt bekommt. Das Verletzungsrisiko würde steigen. Die bestehenden Regeln führen dazu, dass der Spaß mit Sprengstoff so sicher ist, wie es geht.

Hinzu kommt: Lokale Verbote, die bereits möglich sind, würden wahrscheinlich nur zu Böllertourismus führen. Die Folge wäre, dass die Einsatzkräfte und Krankenhäuser der Kommunen, die privates Böllern erlauben, dann stärker von den Folgen der Feuerwerke betroffen wären als die, die es verbieten. Lokale Überlastungen der Krankenhäuser und Einsatzkräfte wären die Folge. Das kann es auch nicht sein.

Es ist dieser Tage doch genug mit den vielen Verboten. In den vergangenen Jahren haben wir uns dank Corona in vielerlei Hinsicht eingeschränkt. Deswegen sollte das Ende dieses Jahres mit einer rauschenden Silvesterfete ausklingen: mit gutem Essen, vielen Party-Gästen und eben auch einem schönen, bunten Feuerwerk am Himmel.

Contra Feuerwerk: Von Maximilian Schenk

Nennen wir das Kind als aller erstes Mal beim Namen: Feuerwerk heißt nicht nur Glitzer und bunte Farben. Nein, Feuerwerk ist Sprengstoff. Wöchentlich gibt es Diskussionen und Aufschreie, wenn in Fußballstadien Pyrotechnik abgebrannt wird. Das wird schnell als unverantwortlich und gefährlich betitelt – und das zu Recht. Doch ist es verantwortungsvoller und ungefährlicher, wenn Sturzbetrunkene freien Zugang zu Sprengstoff bekommen, nur weil am nächste Tag der neue Kalender an die Wand gehängt wird? Jedes Jahr aufs Neue passieren Tausende Unfälle, weil mit Böllern und Raketen hantiert wird, als wäre es Kinderspielzeug. Verstümmelte Gliedmaßen und lebenslange Narben sind oft die Folge – dadurch werden ohnehin dünn besetzte Kliniken zum Jahreswechsel zusätzlich belastet.

Was das fröhliche Geböller zu Silvester jährlich mit Tieren anrichtet, macht diese Tradition nur noch fragwürdiger. Jeder Haustierhalter, der seinen geliebten Vierbeiner schon einmal verängstigt und zitternd in der Ecke kauern sah, wird wohl den Spaß am Feuerwerk verloren haben. Doch auch Wild- und Nutztiere werden unnötig aufgeschreckt und in Panik versetz, was im schlimmsten Fall zum Tod führen kann. Dass die Mehrheit der Deutschen auf das Böllern verzichten kann, lässt sich mit Zahlen untermauern: Laut einer Studie der Verbraucherzentrale Brandenburg befürworten 53 Prozent ein Böllerverbot.

Ich gönne jedem die Freude an Raketen, die ein buntleuchtendes Bild in den Nachthimmel zeichnen. Aber braucht man dafür Sprengstoff? Mit Lichttechnik können ebenso spektakuläre Ergebnisse erzielt werden. Doch nicht jeder normale Bürger kann vor der eigenen Haustür eine hochwertige Lasershow auf die Beine stellen. Hier sind die Verwaltungen gefordert, entsprechende Angebote zu liefern – ohne dabei Verletzungen zu riskieren, tonnenweise Müll zu erzeugen und Tiere zu quälen. Die Freude, die manche bei einem lauten „Bumm“ verspüren, muss dann eben wegfallen.