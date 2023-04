Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Kapuzineraffe Pongo (22), der in Rohrbach in der Südpfalz in einem Privathaushalt gelebt hatte, ist wegen seines schlechten Gesundheitszustands eingeschläfert worden. Das haben Besitzer Kemal Tosun und die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße auf Anfrage bestätigt.

Das Tier hatte nach dem Tod seines „Frauchens“ offenbar so sehr getrauert, dass es kaum fressen wollte und sich sein Gesundheitszustand immer weiter verschlechterte. Zunächst