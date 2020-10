Wenn es in der Ehe nicht mehr richtig klappe, dann suchten manche, vor allem Männer, eine Lösung in einem Kino. Einem Sexkino, sagt der Betreiber von Mike’s Erotiktreff in der Ludwigshafener Innenstadt, Markus Enders. In Zeiten wie diesen aber hätten offensichtlich viele Angst. Weshalb nur noch wenige Kunden vorbeikämen: weniger als die Hälfte der früher täglich 40 bis 45 Gäste. Manchmal noch nicht einmal zehn, die sich in den drei kleinen Kinoräumen oder den fünf Ein-Quadratmeter-Kabinen mit Pornos amüsieren.

Mehr Aerosole bei sexueller Betätigung

Dabei, so Enders, würde Hygiene großgeschrieben. Erst am Sitz dürfe die Maske abgesetzt werden. Einmal pro Stunde werde kontrolliert und geputzt. Die meisten kommen offenbar allein, Paare kaum. Der 1,50 Meter-Abstand: kein Problem. Das Ordnungsamt sei bisher nicht da gewesen. Ganz anders bei einem anderen Pornokino in der Stadt, dem Planet X. Das hatte Mitte September laut Betreiber Joseph Samar Besuch vom Amt. Verstöße seien demnach keine gefunden worden. Die Kontrolleure aber wiesen daraufhin, dass nur Personen aus einem Haushalt oder Einzelpersonen einen Raum belegen dürften. Denn: Bei sexueller Betätigung komme es zu einem erhöhten Aerosolausstoß und das entspreche nicht dem Landes-Hygienekonzept. Der Betreiber: „Personen aus verschiedenen Haushalten hatten nach Behördenansicht in unseren Räumen stets einen Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten.“

Am Sitzplatz darf die Maske fallen

Der Sexkino-Chef aber wollte das klären lassen und bemühte das Verwaltungsgericht Neustadt. Das machte in seiner am Donnerstag veröffentlichten Eilentscheidung im Sinne des Antragstellers klar, dass ein Sexkino zwar ein Erlebniskino ist, bei dem es zu sexuellen Kontakten und Handlungen kommen kann, aber immer noch ein Kino ist. Und keine Prostitutionsstätte: Filme dürfen Menschen aus zwei Haushalten nah beieinander schauen – und das auch ohne Maske. Im Porno-Erlebnisraum wie bei der klassischen Filmvorführung mit Drama oder Actionmovie darf am Sitzplatz die Maske fallen.

Im Bordell aber gilt ständige Maskenpflicht

In einem Bordell in Rheinland-Pfalz aber gilt Maskenpflicht während des ganzen Aufenthalts. Und das Verwaltungsgericht stellt auf Anfrage klar: In einem Bordell geht es um eine Dienstleistung, in einem Pornokino um verabredeten Sex ohne Bezahlung oder Sex mit einem selbst. Und Erotiktreff-Betreiber Markus Enders? Er sitzt so selbstverständlich an der Ludwigshafener Pornokino-Kasse wie an der Kirchenorgel. „Sex ist etwas ganz Freies, von Gott gegebenes“, findet er. Auch wenn das die Kirche anders sehen möge.